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Лосано признался, что мог потерять глаз из-за столкновения на поле

02 октября 2021, 15:37

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано признался, что летом на поле получил неприятную травму, из-за которой мог потерять глаз.

Это была серьезная травма, слава богу, без серьезных последствий. Врачи мне сказали, что я мог быть парализован. Или даже потерять глаз, потому что во время удара весь глаз был открыт. Было сложно, и я боялся. К счастью, моя жена была со мной, она поддерживала меня. После этой травмы я по-другому смотрю на жизнь, тем более что у меня есть дети. Многие врачи мне говорили, что я мог таким образом умереть. Это был большой удар, который заставил задуматься о многих вещах.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:29
Жуть, здоровья!
drug01
drug01
02 октября в 15:43
Это очень печально
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