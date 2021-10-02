Лосано признался, что мог потерять глаз из-за столкновения на поле

Нападающий «Наполи» признался, что летом на поле получил неприятную травму, из-за которой мог потерять глаз.

Это была серьезная травма, слава богу, без серьезных последствий. Врачи мне сказали, что я мог быть парализован. Или даже потерять глаз, потому что во время удара весь глаз был открыт. Было сложно, и я боялся. К счастью, моя жена была со мной, она поддерживала меня. После этой травмы я по-другому смотрю на жизнь, тем более что у меня есть дети. Многие врачи мне говорили, что я мог таким образом умереть. Это был большой удар, который заставил задуматься о многих вещах.