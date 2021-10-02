«Я снова в строю!» Защитник ЦСКА Магнуссон восстановился от травмы

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон на своей странице в инстаграме сообщил, что близок к возвращению на поле после травмы.
Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещё много работы.
Может Вы перепутали? Я сегодня поинтересовался у https://www.soccer.ru/users/makkie почему у него випа нет, хотя у него 31000 комментариев! Вы лучше ему дайте!
Может Вы перепутали? Я сегодня поинтересовался у https://www.soccer.ru/users/makkie почему у него випа нет, хотя у него 31000 комментариев! Вы лучше ему дайте!
За комментарии я Вам дал VIP статус, плюс ещё дополнительно будет за то что Вы вошли в список победителей в прошедшем месяце в Конкурсе Прогнозов.
Благодарим за активность на сайте.
За комментарии я Вам дал VIP статус, плюс ещё дополнительно будет за то что Вы вошли в список победителей в прошедшем месяце в Конкурсе Прогнозов.
Благодарим за активность на сайте.