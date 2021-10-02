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«Я снова в строю!» Защитник ЦСКА Магнуссон восстановился от травмы

02 октября 2021, 23:30

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон на своей странице в инстаграме сообщил, что близок к возвращению на поле после травмы.

Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков. Надеюсь, этот момент близок, однако впереди ещё много работы.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
вчера в 08:56
Вот как бывает, то не одного защ. то перебор и все в бой рвутся.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:02
Очень рады возвращению Хордура. Важно, чтобы травму залечил до конца, чтобы без рецидивов в последствии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:13
Ждём с нетерпением.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:55
Опять начнет верещать какой он суперигрок.
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:19
Ну и хорошо!Здоровья!
ermak6848
ermak6848
вчера в 05:59
Я рад за вас товарищ Хордур Магнуссон из далёкой Исландии..!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:26
Хороший защитник команде не помешает.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 05:06
Это хорошая новость.
Cat01
Cat01
вчера в 00:22
Придется отвоевать своё место
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 00:20
Только если на фланг в центре Бьел сильнее выглядит да и показатели сами за себя говорят.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 октября в 23:58
С возвращением Магнуссона оборона станет ещё сильнее.
Байкал-38
Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
02 октября в 23:50, ред.
Спасибо конечно, но VIP статус у меня был уже до 02.01.2022 года с учётом за победу в конкурсе стал до 02.04.2022 года. Так, что не понятно, что мне дали за комменты, тем более я не просил, да если честно и не дали ничего.
Может Вы перепутали? Я сегодня поинтересовался у https://www.soccer.ru/users/makkie почему у него випа нет, хотя у него 31000 комментариев! Вы лучше ему дайте!
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
02 октября в 23:39
Здравствуйте.

За комментарии я Вам дал VIP статус, плюс ещё дополнительно будет за то что Вы вошли в список победителей в прошедшем месяце в Конкурсе Прогнозов.

Благодарим за активность на сайте.
протон
протон
02 октября в 23:38
Бийол очень неплох сейчас в защите. На удивление.
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