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Ионов пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении

вчера, 15:14

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

Под вопросом находится участие в ближайших матчах сборной защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:16
Может сейчас Зиньковского вызовут?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:17
Есть другие футболисты,ничего страшного.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:45
Вообще не потеря! Не понимаю, вообще, зачем вызывают Ионова в сборную. как и Кудряшова? Их время прошло, это вчерашний день. Ионов хоть и бегает ещё быстро в свои 32, но процент его КПД близок к нулю. И если в клубе его ещё можно использовать в определённых узкоспециализированных целях, то в сборной он уже абсолютно не нужен. Однако, стоит отметить неприятный факт того, что уже 3-й вызванный в сборную игрок не примет участия в играх из-за травмы.
311
311 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:30
Для нашей сборной потеря любого футболиста - небольшая потеря. Таков уж уровень!)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:25
Что-то слишком много потерь в сборной. Скорейшего выздоровления.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:20
Не большая потеря...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:16
У Карпина очередная головная боль.
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