Ионов пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении

1633263271

вчера, 15:14

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Краснодара» пропустит ближайшие матчи национальной команды в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА .

Под вопросом находится участие в ближайших матчах сборной защитника «Рубина» Ильи Самошникова.