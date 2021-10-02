Глушаков получил травму в матче с «Арсеналом»

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02 октября 2021, 20:37

«Химки» встречаются с «Арсеналом» в выездном матче (0:0, второй тайм) в 10-м туре РПЛ .

Полузащитник гостей получил повреждение в первой половине матча и после перерыва на поле не вышел.