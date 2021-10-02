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Глушаков получил травму в матче с «Арсеналом»

02 октября 2021, 20:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» встречаются с «Арсеналом» в выездном матче (0:0, второй тайм) в 10-м туре РПЛ.

Полузащитник гостей Денис Глушаков получил повреждение в первой половине матча и после перерыва на поле не вышел.

По информации источника, хавбек, который был вызван в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, прекратил бег во время рывка и попросил замену – возможно, из-за травмы задней поверхности бедра.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 03:35
Жаль. Очень не вовремя. Скорейшего выздоровления и возвращения на прежний уровень.
протон
протон
02 октября в 22:06
Больше и не будет, походу, возможности сыграть за сборную. Жаль Дениса
В старости сухожилия не такие гибкие и эластичные, поэтому любой неосторожный рывок приводит к проблемам. Единственный плюс - это случилось не на матче сборной, где бы потребовалась внеплановая замена, которая бы "спутала карты" Валерию Георгиевичу.
Сп62
Сп62 ответ memphis (раскрыть)
02 октября в 21:43
Они же играют на разных позициях. Как можно такое советовать?
drug01
drug01
02 октября в 21:14
Может разойдется....
Cat01
Cat01
02 октября в 21:12
Как же это всё печально
ДСА
ДСА
02 октября в 21:10
Как и Дзюба, решил не позориться.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 21:06
Вот тебе и сборная
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 21:04
За день минус два в сборной.
УЕСКА
УЕСКА
02 октября в 20:59
Очень жаль. Такой шанс был у него вернуться в сборную. Не повезло.
memphis
memphis
02 октября в 20:59
Меняйте на Зиньковского этого старика
STVA 1
STVA 1
02 октября в 20:58
Здоровья парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 20:40
Очень печально...
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