Глушаков получил травму в матче с «Арсеналом»

«Химки» встречаются с «Арсеналом» в выездном матче (0:0, второй тайм) в 10-м туре РПЛ.
Полузащитник гостей Денис Глушаков получил повреждение в первой половине матча и после перерыва на поле не вышел.
По информации источника, хавбек, который был вызван в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, прекратил бег во время рывка и попросил замену – возможно, из-за травмы задней поверхности бедра.
В старости сухожилия не такие гибкие и эластичные, поэтому любой неосторожный рывок приводит к проблемам. Единственный плюс - это случилось не на матче сборной, где бы потребовалась внеплановая замена, которая бы "спутала карты" Валерию Георгиевичу.
В старости сухожилия не такие гибкие и эластичные, поэтому любой неосторожный рывок приводит к проблемам. Единственный плюс - это случилось не на матче сборной, где бы потребовалась внеплановая замена, которая бы "спутала карты" Валерию Георгиевичу.