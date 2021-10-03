Самошников пропустит первый этап подготовки сборной России

Пресс-служба сборной России сообщает, что защитник «Рубина» пропустит первый этап подготовительного сбора.

Защитник «Рубина» Илья Самошников, получивший в матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» травму, пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске. При этом не исключено, что Самошников присоединится к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ -2022 со Словакией.