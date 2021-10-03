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Самошников пропустит первый этап подготовки сборной России

вчера, 14:15

Пресс-служба сборной России сообщает, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора.

Защитник «Рубина» Илья Самошников, получивший в матче 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» травму, пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске. При этом не исключено, что Самошников присоединится к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией.

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:18
Самошников боец, когда ему наступили на ногу она выгнулась так что я думал щас его на носиках увезут, видно было что ему было очень больно, но несмотря на это он ещё попытался продолжить матч. Скорейшего выздоровления.
dok66
dok66
вчера в 15:18
Да лишь бы выздоровел . Тут уже не до сборной .
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:02
Зачем брать травмированного человека в сборную, рискуя усугубить повреждение? Пусть спокойно восстановится в клубе, а этот сбор пропустит. Непонятное решение. Самошникову скорейшего выздоровления и возвращения на поле!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:50
Лишь бы форму набрал
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:18
Скорейшего восстановления.
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