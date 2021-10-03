Шунин: «Я восстановился от травмы, готов сыграть против „Спартака“»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что восстановился после травмы.
Я полностью восстановился. На тренировке перед вылетом в Сочи получил рассечение — в игровом упражнении попали бутсой в лицо. Зашили, были глубокие внутренние швы — врачи запретили лететь с командой и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли, сейчас ничего не мешает. Работаю в общей группе.
У нас был разговор со Шварцем перед игрой с «Крыльями». Для тренера важно, чтобы футболист был готов на 100%, чтобы выйти и помочь команде. Я же пропустил десять дней. Сейчас всё в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком».
Уже можно бояться? ))
Уже можно бояться? ))
Тем более у Шварца играют сильнейшие, а не старожилы и ветераны Динамо.
Тем более у Шварца играют сильнейшие, а не старожилы и ветераны Динамо.