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Шунин: «Я восстановился от травмы, готов сыграть против „Спартака“»

вчера, 13:35

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что восстановился после травмы.

Я полностью восстановился. На тренировке перед вылетом в Сочи получил рассечение — в игровом упражнении попали бутсой в лицо. Зашили, были глубокие внутренние швы — врачи запретили лететь с командой и вообще тренироваться. Через неделю швы сняли, сейчас ничего не мешает. Работаю в общей группе.

У нас был разговор со Шварцем перед игрой с «Крыльями». Для тренера важно, чтобы футболист был готов на 100%, чтобы выйти и помочь команде. Я же пропустил десять дней. Сейчас всё в порядке, готовлюсь к следующему матчу со «Спартаком».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:24
Хорошо если будет в раме. Спартаку будет проще забить,
протон
протон
вчера в 19:23
Пока Лещук лучше. Когда ты стоишь - всегда валидол
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:53
Лещук отлично выглядит, так что место твое , Антоха, пока на лавке.
Брулин
Брулин
вчера в 14:47
усиление для Спартака )
Уже можно бояться? ))
makkie
makkie
вчера в 14:06
С такой игрой молодого Лещука Шунину будет тяжело пробиться в основу.
Тем более у Шварца играют сильнейшие, а не старожилы и ветераны Динамо.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:01
Для Спартака станет большим подспорьем и почти гарантией, как минимум, одного гола на дурака, если этот сбитый лётчик опять встанет в ворота Динамо. Задача Спартака облегчается. Не надо выцеливать по углам и девяткам, надо просто тупо попадать в створ, можно по центру, там, как всегда, сквозь Шунина что-нибудь обязательно пролетит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:55
А надо ли его ставить?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:52
У команды спад
Cat01
Cat01
вчера в 13:52
Желаем удачи
drug01
drug01
вчера в 13:51
Здоровье есть хорошо
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:51
Если попадёшь в основной состав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Плохо для народных...
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:38
Посмотрим, кого выберет тренер
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