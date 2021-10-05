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Карпин: «Закрыл ли Дзюба дверь в сборную России? Посмотрим»

вчера, 19:59

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учётом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим.

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Все комментарии
Rex04
Rex04
сегодня в 09:23
крысам не место на корабле…
edubokom
edubokom
сегодня в 09:05
Конечно закрыл. Иначе каждый сможет вытирать ноги об тренера, а этого быть не должно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:55
По мне так закрыл. Навсегда. И при любом тренере.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 03:18
В дверную скважину все равно подглядывает.

Карпину нельзя его брать в состав. Нападающих молодых много. Хватит тянуть дзюбу уже за собой, как мешок прошлогодней картошки
протон
протон
вчера в 23:45
Валерий в своём стиле. Удачи сборной, вы с вами, парни!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:15
На двери мощная пружина, так что дверь за Дзюбой закрылась сама.
Gahi
Gahi
вчера в 23:04
Всё будет после результата этих игр, кто что сказал и тем более кто не досказал всего того что было пульсом и в душе звучало!
LAISMEN
LAISMEN ответ Андрей Плетнев (раскрыть)
вчера в 22:54
Все верно окончательная победа Дзюбы только лишь при неудачной игре сборной. (Карпина будет не удел совсем, так как его точно попрут со сборной и продолжение контракта не будет).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:38, ред.
В Любляне и Братиславе вторую неделю все радуются что Дзюбы не будет в нашей сборной...считают уже победили...

Андрей Плетнев
Андрей Плетнев ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 22:23
Дзюбиньо должен был понимать, что в случае успеха Карпина он как игрок потом может не понадобиться, дзюба своей мстьей пошел Ва-банк, но ставки т а к высоки...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:16
Карпин традиционно обошёлся без дипломатических реверансов
pomor45
pomor45
вчера в 22:12
Что тут про дверь рассуждать, когда сам калиф на полгода.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:05, ред.
По моему видению это игры разума Карпина и Дзюбы, Конфликтные отношения между ними уже далёко зашли в сфере психологии и тактики ведения войны. Дзюба прекрасно понимал что своим отказом навлечет на Карпина недопонимание и даже негодование прессы, руководства РФС, болельщиков ..и.д. Можно сказать это его психический ход-удар Карпину по его авторитету как тренера главной национальной сборной страны.. Цель его собрать больше негатива в глазах все той же публики при возможно неудачной игре сборной и тем самым просто с ним разобраться теперь уж до конца (на фоне нестабильного состава на сегодняшний день и травмами уже многих ведущих игроков сборной).
Выигрыш сборной и удачный проход сборной обеспечит безоговорочную победу Карпина. А вопрос Дзюбы просто уже будет снят с повестки дня из-за ненадобности окончательно.
Хиромант
Хиромант ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:01
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:56
    В ноябре узнаем 😉
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 21:28, ред.
    Карпина трудно задеть за живое, тем более Дзюбе, которого Валера чморил еще в Спартаке. Его скорее попросту задолбали с этой темой, вот и всё. Что ни пресс-конференция, то вопросы о Горбыле.
    armeec_
    armeec_ ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 21:23
    А что сказать то хотел?

    Кто виноват твоему кумиру? со всеми его зашкварами
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 21:18
    ак давайте всей Россией еще 5 лет молится на 33 летнего тихохода. Будем мариновать молодых парней на лавке но чтоб великий Дзюба вышел. Какая нахрен сборная в 33 года в нападении? То что катит в РПЛ на международной арене как то хреново работает. Он ни бегать не бить не обводить уже не может. Вся игра-поймай мяч-укрой-скинь. Закрыли его-и нет нападения сб. России..
    Сп62
    Сп62 ответ armeec_ (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Может ты и прав, но я человек старой системы и ещё верю в "честь мундира".
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 21:02, ред.
    - Дзюбу "материли" во всех соцсетях месяца 2-3: "Не место ему в Сборной России! Пусть рулит молодежь! А любителей "интимного видео" гнать в три шеи из сборной!

    - Ну выгнали, даже тренера сменили - всё как вы хотели!

    - А теперь у нового тренера БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! Одни игроки травмируются пачками на каждом сборе сборной, другие травмировались в играх за клубы, играть некому, и началось - "А почему это Дзюба не хочет играть за сборную, он что, не патриот?, и т.д. и т.п.?"

    - Вы человека 3 месяца "поливали помоями" за то, что он играл за сборную страны, а теперь 2 месяца поливаете его "теми же помоями" за то, что он отказался в ней играть!
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 20:59
    Короче говоря...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:55
    🌳опередило время показывая очко. Теперь понятно, кому очко в огород)).
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:52
    Он дверь не закрыл,он её захлопнул прям перед Валериным носом!
    Конь 666
    Конь 666
    вчера в 20:51
    Не наберут 4-6 очков в этих матчах, Валера скажет - дело не в дзюбе. Выиграют оба матча - тем более не позовет, типа и без Артема справились
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:49
    Сми пытаются через не могу сделать из рукатого некоего футбольного аса, дрочуна забудут быстро как только перестанут о нём говорить.
    armeec_
    armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Ты серьезно? Прошли те времена, к большому сожалению(((
    Сейчас можно хоть за д.....ся, хоть в клоуна одеться, кинуть друзей и.т.д Устроить кружок сб.России. по блату и.т.д
    И ВСЕМ глубоко на.... По этому, ПРАВ был Слуцкий, когда сказал, это не футбольная страна и добавлю от себя, даже и близко не футбольная.
    Все просто, есть мячик на котором дядьки мутят деньги, а остальное муть которой можно управлять как барашками.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:41
    Дзюба просто соскочил со сложных игр, это же не с Сан-Морино играть.
    311
    311
    вчера в 20:40
    Карпина за живое задел отказ Дзюбы и сделать с этим ничего нельзя!)
    Сп62
    Сп62 ответ armeec_ (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Если изменит себе, потеряет авторитет в футболе.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 20:34
    Следующий тренер сирожа симак, зюба у него до 40 будет пылить
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