Карпин: «Закрыл ли Дзюба дверь в сборную России? Посмотрим»

Главный тренер сборной России прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказаться от вызова в национальную команду.

Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учётом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим.