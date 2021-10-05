Карпин: «Закрыл ли Дзюба дверь в сборную России? Посмотрим»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учётом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим.
Выигрыш сборной и удачный проход сборной обеспечит безоговорочную победу Карпина. А вопрос Дзюбы просто уже будет снят с повестки дня из-за ненадобности окончательно.
Выигрыш сборной и удачный проход сборной обеспечит безоговорочную победу Карпина. А вопрос Дзюбы просто уже будет снят с повестки дня из-за ненадобности окончательно.