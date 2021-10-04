Ван Гал назвал причину невызова Промеса в сборную Нидерландов

Наставник сборной Нидерландов Луи Ван Гал рассказал, почему не пригласил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года:
Я не буду звать в сборную футболистов, который находятся в такой ситуации, как у Промеса. Когда игрок замешан в подобную историю, ему гораздо сложнее быть сконцентрированным на игре.
Напомним, Квинси Промес подозревается в нападении на своего двоюродного брата с причинением телесных повреждений. Случай произошел в июле 2020 года. В декабре того же года Промеса арестовали, а через 2 дня его выпустили из-под стражи. В феврале 2021 года игрок перешел из «Аякса» в «Спартак», в котором смог добиться исторического результата.
Нидерланды 8 октября сразятся с Латвией, а 11-го числа — с Гибралтаром.
Дай бог чтоб Карпин проявил принципиальность, и больше этого не происходило!
Дай бог чтоб Карпин проявил принципиальность, и больше этого не происходило!
Так он уже гражданство РФ принял, в Саранске рядом с Депардье дом купил, в Нидерланды не выдадут
Так он уже гражданство РФ принял, в Саранске рядом с Депардье дом купил, в Нидерланды не выдадут