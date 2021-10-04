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Ван Гал назвал причину невызова Промеса в сборную Нидерландов

вчера, 23:47

Наставник сборной Нидерландов Луи Ван Гал рассказал, почему не пригласил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года:

Я не буду звать в сборную футболистов, который находятся в такой ситуации, как у Промеса. Когда игрок замешан в подобную историю, ему гораздо сложнее быть сконцентрированным на игре.

Напомним, Квинси Промес подозревается в нападении на своего двоюродного брата с причинением телесных повреждений. Случай произошел в июле 2020 года. В декабре того же года Промеса арестовали, а через 2 дня его выпустили из-под стражи. В феврале 2021 года игрок перешел из «Аякса» в «Спартак», в котором смог добиться исторического результата.

Нидерланды 8 октября сразятся с Латвией, а 11-го числа — с Гибралтаром.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:45
Маладой исчо,как Ван Гал.
mat73
mat73
сегодня в 08:28
А у нас рукоблуда звали.
Дай бог чтоб Карпин проявил принципиальность, и больше этого не происходило!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:48
Потому, что он слабый игрок...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:21
Он полностью прав.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Соперники уж очень простые и так справятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:09
Там другие критерии
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 07:00
Давай возвращай Тюльпанов на пьедестал!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:38
Теперь Спартак может быть спокоен что игрок будет готовиться к играм в клубе. Удачи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:05
Без него сыграют
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:40
Гибралтар и Латвию они и без Промеса обыграют.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 02:15
Ван Гал желает разгрома Лестера
311
311
сегодня в 02:02
Промес в России гопником стал, поехал щемить европейцев!)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 01:21
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 01:18
    Спартак еще не отошел от Еврокубков)
    арсениум
    арсениум
    сегодня в 00:47
    Смешная причина, когда паренек на неделе кладёт дубль в ворота Наполи. Ну ничего, здоровее будет.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 00:17
    Да ладно, у нас вон Дзюбу зовут и не парятся!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:12
    А в Спартаке не парятся по этому поводу.
    протон
    протон
    сегодня в 00:12
    Как будто через интервью предупреждает Промеса, что могут закрыть и лучше оставаться в России
    Так он уже гражданство РФ принял, в Саранске рядом с Депардье дом купил, в Нидерланды не выдадут
    drug01
    drug01
    вчера в 23:52
    В сборной играют без нарушений
    beefs
    beefs
    вчера в 23:50
    да он шибко и не стремится в сборную...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:49
    Это все болтовня,играть надо путем.
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