«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России

Полузащитник ЦСКА поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ -2022.

Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал, спросил, на связи ли я. Набрал ли форму. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я, где я. Сказали, что принимают решение в течение получаса. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск.

Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад. Конечно, соскучился, выступать за сборную — всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее.