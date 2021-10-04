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«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России

вчера, 13:53

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022.

Неожиданно было. Вчера вечером Онопко написал, спросил, на связи ли я. Набрал ли форму. Сидели вместе с Карпиным, узнали, готов ли я, где я. Сказали, что принимают решение в течение получаса. Потом перезвонили и объявили, что завтра надо прибыть в Новогорск.

Когда увидел смску, сразу понял, что не просто так. Конечно, был рад. Конечно, соскучился, выступать за сборную — всегда честь. Только положительные эмоции. В какой форме нахожусь? Набираю форму, физическую и игровую. С оптимизмом смотрю на будущее.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:04
За какие заслуги вызвали не понимаю, показывал невразумительную игру . личное мнение
pomor45
pomor45
вчера в 22:29
Мяч таскает хорошо, но кроме его ничего не видит, поэтому вечно опаздывает с передачей.
протон
протон
вчера в 21:11
Пришла смска, черт, если вдруг сядет телефон, то и в сборную можно не попасть?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:49
Ильзат конечно же набрал некоторую форму, регулярно выходит в основе, тренеры доверяют да и футболист вообщем то техничный но Карпин несколько рискует если он видит в нём замену Головину.
SHMEL
SHMEL ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:07
Зобнин крайне нестабилен, а порой откровенно слабо играет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
А какой у Зобнина уровень? Не смешите! Бесполезный игрок без сильных сторон, регулярно лажающий в ответственных матчах. А с Головиным Ахметова сравнивать конечно не в пользу Ильзата. С Головиным в России вообще сейчас некого сравнивать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:53
Не соглашусь , но и спорить не буду. По мне Зобнин лучше , стабильнее, опытнее , умнее всех перечисленных.
Это мое субъективное мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:45
Про Головина соглашусь, а У Зобнина какой уровень? Чем его уровень выше уровня Жемалетдинова, Захаряна, Фомина, Кузяева. Эти четверо , пожалуй, получше Зобнина будут. Мой личное мнение.
v96b7u9je66e
v96b7u9je66e
вчера в 14:55
И это не только для тебя
4RT
4RT
вчера в 14:52
Ещё бы пару туров и можно было СМСки в рассылку отправлять
112910415
112910415
вчера в 14:29
а удаляться не будешь ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:26
Да уже не так неожиданно, когда одни кандидаты в сборную травмируются один за другим, а другие в процессе набирания формы:
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:25
Конечно неожиданно. Ведь до уровня Зобнина, Головина Ильзату еще ой как далеко. Карпину не позавидуешь , травмы посыпались как из рога изобилия - прямо напасть какая то. Нападающие , вызванные в сборную, в РПЛ "замолчали" , что очень тревожит и болельщиков и экспертов. Посмотрим, на что сподобится наша сильно поредевшая сборная???
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
вчера в 14:23
Сразу повысил свою самооценку.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:14
Неожиданно и для всех болельщиков.
drug01
drug01
вчера в 14:06
Жди теперь с травмой
Cat01
Cat01
вчера в 14:05
Для ЦСКА это плохо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:54
Ахметов молодец,заслужил!
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