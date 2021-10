Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» на матч 7-го тура АПЛ против «Эвертона».

Нападающий впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался на скамейке запасных.

Последний раз лучший игрок МЮ по итогам сентября начинал матч в запасе в мае 2007 года.