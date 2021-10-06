ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Де Йонг: «Люди сильно преувеличивают кризис „Барселоны“»

06 октября 2021, 10:32

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил нынешнее положение каталонской команды. После 7 сыгранных туров «Барса» занимает 9-е место в таблице Ла Лиги.

Люди сильно преувеличивают кризис «Барселоны». Мы не в яме. Да, результаты были плохими, с этим не поспоришь. Мы поняли, что в клубе есть негативные эмоции. Это понятно, когда у нас такие плохие результаты на поле. Мы разочарованы, но мы не в депрессии.

Все новости
Мартинес: «Во втором тайме мы думали о финале, а не об игре»
Сегодня, 00:34 Комментарии1
Тюрам: «Не понимаю людей, которые освистывают Доннарумму»
Вчера, 22:47 Комментарии2
Оуэн отреагировал на приобретение «Ньюкасла» саудовскими инвесторами
Вчера, 22:22 Комментарии4
Рэмзи: «В сборной Уэльса умеют выжать из меня максимум»
Вчера, 21:37 Комментарии1
Тренер сборной Словакии: «Россия при Карпине играет не так, как раньше»
Вчера, 20:54 Комментарии5
Месси — о переходе в ПСЖ: «Я не ошибся»
Вчера, 12:17 ФотоКомментарии25
Сортировать
Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
06 октября в 16:04
За пару месяцев до этого ,Тебас понизил в Ла лиге потолок зарплат ,и сделано это было по просьбе УЕФА и за позиций грандов по Суперлиге
протон
протон
06 октября в 13:34
Как я и предполагал, Лапорта не выполнил своё предвыборное обещание сохранить Месси в Барсе и более того, обманул Месси, сославшись на отсутствие технической возможности это сделать.
Помните, он попросил Месси снизить свою зарплату в 2 раза, надеясь, что Лео этого не сделает, а тот согласился. И это не входило в планы Лапорта. Как я писал раньше, если бы Месси хотели бы сохранить в клубе, то сделали это бы, когда он был ещё игроком Барсы до 1 июля этого года. А нам всем вешали лапшу по поводу жесткой позиции Тебаса.
Получилось то, что получилось. Барса осталась без Месси. Лапорта, выигравший выборы обещанием сохранить Месси, комфортно сидит в своём кресле. Да и Куман чувствует себя шикарно. Только болельщики в ауте от игры команды.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
06 октября в 12:29
Можно. Кошмар, например.
David Young
David Young
06 октября в 12:28
Может быть это и так, но кризис есть. Однако хорошо что вы не в депрессии, она опасна и весьма тяжела.
stanichnik
stanichnik
06 октября в 12:14
А как, кроме "кризис" можно другим одним словом описать происходящую сейчас ситуацию в футбольном клубе Барселона?
После семи игр команда занимает непривычное для себя девятое место во внутреннем чемпионате, это худший старт за последние двадцать лет. При нынешнем ТШ Барсу покинули все лидеры команды, которые делали победный результат, как в Ла Лиге, так и в Еврокубках, а новые пока так и не появились У команды огромные финансовые проблемы, в связи с чем нет возможности качественно проводить работу на трансферном рынке. Ближайшие игры и возможные их результаты с Валенсией и самым непримиримым соперником мадридским Реалом оптимизма не прибавляют. И что больше всего удручает, так это бездействие руководства клуба по выходу из создавшегося положения. А это ничто иное, как Кризис и это надо признать всем, а не прятать голову в песок.
STVA 1
STVA 1
06 октября в 10:36
Люди смотрят на реальное положение вещей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100