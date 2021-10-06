Де Йонг: «Люди сильно преувеличивают кризис „Барселоны“»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил нынешнее положение каталонской команды. После 7 сыгранных туров «Барса» занимает 9-е место в таблице Ла Лиги.
Люди сильно преувеличивают кризис «Барселоны». Мы не в яме. Да, результаты были плохими, с этим не поспоришь. Мы поняли, что в клубе есть негативные эмоции. Это понятно, когда у нас такие плохие результаты на поле. Мы разочарованы, но мы не в депрессии.
После семи игр команда занимает непривычное для себя девятое место во внутреннем чемпионате, это худший старт за последние двадцать лет. При нынешнем ТШ Барсу покинули все лидеры команды, которые делали победный результат, как в Ла Лиге, так и в Еврокубках, а новые пока так и не появились У команды огромные финансовые проблемы, в связи с чем нет возможности качественно проводить работу на трансферном рынке. Ближайшие игры и возможные их результаты с Валенсией и самым непримиримым соперником мадридским Реалом оптимизма не прибавляют. И что больше всего удручает, так это бездействие руководства клуба по выходу из создавшегося положения. А это ничто иное, как Кризис и это надо признать всем, а не прятать голову в песок.
После семи игр команда занимает непривычное для себя девятое место во внутреннем чемпионате, это худший старт за последние двадцать лет. При нынешнем ТШ Барсу покинули все лидеры команды, которые делали победный результат, как в Ла Лиге, так и в Еврокубках, а новые пока так и не появились У команды огромные финансовые проблемы, в связи с чем нет возможности качественно проводить работу на трансферном рынке. Ближайшие игры и возможные их результаты с Валенсией и самым непримиримым соперником мадридским Реалом оптимизма не прибавляют. И что больше всего удручает, так это бездействие руководства клуба по выходу из создавшегося положения. А это ничто иное, как Кризис и это надо признать всем, а не прятать голову в песок.
Помните, он попросил Месси снизить свою зарплату в 2 раза, надеясь, что Лео этого не сделает, а тот согласился. И это не входило в планы Лапорта. Как я писал раньше, если бы Месси хотели бы сохранить в клубе, то сделали это бы, когда он был ещё игроком Барсы до 1 июля этого года. А нам всем вешали лапшу по поводу жесткой позиции Тебаса.
Получилось то, что получилось. Барса осталась без Месси. Лапорта, выигравший выборы обещанием сохранить Месси, комфортно сидит в своём кресле. Да и Куман чувствует себя шикарно. Только болельщики в ауте от игры команды.
Помните, он попросил Месси снизить свою зарплату в 2 раза, надеясь, что Лео этого не сделает, а тот согласился. И это не входило в планы Лапорта. Как я писал раньше, если бы Месси хотели бы сохранить в клубе, то сделали это бы, когда он был ещё игроком Барсы до 1 июля этого года. А нам всем вешали лапшу по поводу жесткой позиции Тебаса.
Получилось то, что получилось. Барса осталась без Месси. Лапорта, выигравший выборы обещанием сохранить Месси, комфортно сидит в своём кресле. Да и Куман чувствует себя шикарно. Только болельщики в ауте от игры команды.