Де Йонг: «Люди сильно преувеличивают кризис „Барселоны“»

Полузащитник «Барселоны» оценил нынешнее положение каталонской команды. После 7 сыгранных туров «Барса» занимает 9-е место в таблице Ла Лиги.

Люди сильно преувеличивают кризис «Барселоны». Мы не в яме. Да, результаты были плохими, с этим не поспоришь. Мы поняли, что в клубе есть негативные эмоции. Это понятно, когда у нас такие плохие результаты на поле. Мы разочарованы, но мы не в депрессии.