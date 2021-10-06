Луис Энрике: «Есть один способ победить Италию — играть в своем стиле»

Наставник сборной Испании поделился ожиданиями от полуфинального поединка Лиги наций с командой Италии:

Я знаю точно, что в этом составе есть хорошие нападающие. Не важно, играют они на позиции центрфорвардов или нет.

Футбол — командный вид спорта. Это очень трудное соревнование. Я не люблю переживать о том, что может произойти — нам нужно бороться за владение мячом с соперником. Есть один способ победить Италию — играть в своем стиле.