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Луис Энрике: «Есть один способ победить Италию — играть в своем стиле»

06 октября 2021, 09:48
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от полуфинального поединка Лиги наций с командой Италии:

Я знаю точно, что в этом составе есть хорошие нападающие. Не важно, играют они на позиции центрфорвардов или нет.

Футбол — командный вид спорта. Это очень трудное соревнование. Я не люблю переживать о том, что может произойти — нам нужно бороться за владение мячом с соперником. Есть один способ победить Италию — играть в своем стиле.

Напомним, что матч обслужит российская бригада арбитров.

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Все комментарии
протон
протон
06 октября в 14:21
Сборные Италии и Испании сейчас одни из лучших команд на планете. Они это ни раз доказывали на последних чемпионатах. Нас ждет интересное противостояние соседних стран с набором хороших и качественных игроков. Не думаю, что в этой встрече будет много голов, все-таки защитная линия обеих команд имеет надежный оплот, да и в последних пяти очных встречах ни разу не было больше трех голов. Предпочтение в этом матче все же отдаю итальянцам, которые будут играть дома.
88_DEIVID
88_DEIVID
06 октября в 12:25, ред.
Пускай сколько угодно берут реванш в этом полутоварищеском турнире. Главное, что на ЕВРО Италия выкинула испашек в полуфинале и в итоге взяла трофей.
Caniggia
Caniggia
06 октября в 11:19
Испания должна взять реванш за обидное поражение в полуфинале последнего Евро по пенальти, где Испания была, как минимум, не хуже Италии. Тогда Испания взяла под контроль мяч и играла в свой футбол, но сломить упорных итальянцев не смогла, хотя и владение мячом и территория были за Испанией. Ну а в серии пенальти против Доннаруммы у Де Хеа шансов не было! Ожидаю, что нечто подобное будет и сегодня, тоже полуфинал, хотя матч куда менее статусный. Тем не менее, соперники сверх принципиальные и играть будут на полном серьёзе. И если Испания победит, то это будет для неё, хоть и малым, но всё же каким-то утешением, за поражение в полуфинале недавнего Евро.
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 10:28
Кто-то же должен наконец обыграть Италию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 10:25
Думаю будет ничья!
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