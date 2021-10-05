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Депай: «Я никогда не пожалею о переходе в „Барселону“»

вчера, 14:56

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос о том, жалеет ли он о своем переходе в каталонский клуб из «Лиона» летом этого года.

Как вы можете спрашивать меня об этом? Это «Барса». Вы знаете о величии клуба и о том, что значит для игрока перейти в такую команду. Я никогда не пожалею об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что люди не привыкли к подобному от клуба. Все привыкли к победам. Но я не волнуюсь и уверен, что все изменится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:34
Парню не везет, канеш, в 2 топ-клубах поиграл в их не лучшие времена
протон
протон
вчера в 17:34
Вопрос реально глупый. У Депая второй шанс всей его карьеры.

Другое дело, что Депай должен стать лидером Барселоны, а это - приговор. Игрок всё-таки средний, не для топ-клуба. Тяжко же Барсе придется с такими лидерами.
112910415
112910415
вчера в 17:29
держись, старайся !
человеческий фактор никто не отменял
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:47
А что может сказать игрок про свой клуб?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:45
Когда будешь играть в Сегунде тогда и пожалеешь.
Mi6
Mi6
вчера в 16:06
Где голы, Мемфис?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:26, ред.
...Вы знаете о величии клуба....

Знаем, но величие осталось в прошлом, а игроки и тренеры, которые способствовали этому величию, играют за другие команды, тренируют другие команды...
Поэтому, всё надо начинать с нуля, при ограниченных финансовых возможностях, и до былого величия предстоит тяжёлый и долгий путь. От былой "Барселоны", увы, осталось только название команды...
Будет жалеть М.Депай или нет, посмотрим, но пока так категорически утверждать, преждевременно...
Но хочется верить в то, что он действительно не будет жалеть о своём переходе в "Барселону", как и верить в возрождение "Барселоны" в самое ближайшее время...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:12
Скорее всего Барса превращается в российский Спартак, Милан и МЮ.
Быстро востанавливаются всегда Бавария и Реал
Gelious
Gelious
вчера в 15:12, ред.
Примерно предыдущие человек сто тоже сначала так думали Аха-ха
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 15:05
Если подписаны на тег, просто следите за новостями.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:04
Очень скоропалительное заявление . Если Барселона не сможет выправить ситуацию , то мнение может и поменяться. Парень талантлив и прозябать остаток карьеры в бестрофейном клубе никто не захочет. Как пойдут дела у Барселоны в данный момент никто сказать не сможет. Потому и зарекаться не стоит. Хочется верить , что постепенно команда начнет выбираться из кризисной ситуации, но как быстро это будет происходить пока неясно, да и будет ли это происходить в ближайшее время.
Депаю удачи и побольше голов.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:58
Сейчас тяжелые времена
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:57
Не стоит зарекаться.
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