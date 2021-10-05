Депай: «Я никогда не пожалею о переходе в „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос о том, жалеет ли он о своем переходе в каталонский клуб из «Лиона» летом этого года.
Как вы можете спрашивать меня об этом? Это «Барса». Вы знаете о величии клуба и о том, что значит для игрока перейти в такую команду. Я никогда не пожалею об этом.
Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что люди не привыкли к подобному от клуба. Все привыкли к победам. Но я не волнуюсь и уверен, что все изменится.
Депаю удачи и побольше голов.
Всем здоровья.
Депаю удачи и побольше голов.
Всем здоровья.
Знаем, но величие осталось в прошлом, а игроки и тренеры, которые способствовали этому величию, играют за другие команды, тренируют другие команды...
Поэтому, всё надо начинать с нуля, при ограниченных финансовых возможностях, и до былого величия предстоит тяжёлый и долгий путь. От былой "Барселоны", увы, осталось только название команды...
Будет жалеть М.Депай или нет, посмотрим, но пока так категорически утверждать, преждевременно...
Но хочется верить в то, что он действительно не будет жалеть о своём переходе в "Барселону", как и верить в возрождение "Барселоны" в самое ближайшее время...
Знаем, но величие осталось в прошлом, а игроки и тренеры, которые способствовали этому величию, играют за другие команды, тренируют другие команды...
Поэтому, всё надо начинать с нуля, при ограниченных финансовых возможностях, и до былого величия предстоит тяжёлый и долгий путь. От былой "Барселоны", увы, осталось только название команды...
Будет жалеть М.Депай или нет, посмотрим, но пока так категорически утверждать, преждевременно...
Но хочется верить в то, что он действительно не будет жалеть о своём переходе в "Барселону", как и верить в возрождение "Барселоны" в самое ближайшее время...