Депай: «Я никогда не пожалею о переходе в „Барселону“»

Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о том, жалеет ли он о своем переходе в каталонский клуб из «Лиона» летом этого года.

Как вы можете спрашивать меня об этом? Это «Барса». Вы знаете о величии клуба и о том, что значит для игрока перейти в такую команду. Я никогда не пожалею об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что люди не привыкли к подобному от клуба. Все привыкли к победам. Но я не волнуюсь и уверен, что все изменится.