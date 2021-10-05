Обрадович: «Николич за короткий период достиг хорошего результата с „Локо“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал увольнение с должности главного тренера «железнодорожников».

В последнее время я, как мог, следил за «Локомотивом». Если правильно понимаю, в клубе поменялась политика дальнейшего развития. Новым спортивным директором делается ставка на то, чтобы развивать молодых футболистов. Любому тренеру нужно время, чтобы сделать в клубе что-то заметное, добиться чего-то значимого. Марко Николич за короткий период, год с небольшим, достиг хорошего результата — выиграл с «Локомотивом» Кубок страны, но теперь оставляет работу из-за того, что руководители клуба сменили программу развития на ближайшие годы.

Возможно, момент выбран не очень адекватно. Все-таки сейчас уже октябрь. На мой взгляд, уместнее совершать такие перестановки зимой или летом. Но в «Локомотиве» решили иначе, это их выбор. Будем надеяться, что это позволит решить задачи, поставленные новыми руководителями. Что молодые футболисты не просто будут прогрессировать, но и помогут клубу добиться успеха в чемпионате России и Европы