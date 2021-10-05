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Обрадович: «Николич за короткий период достиг хорошего результата с „Локо“»

вчера, 22:01

Бывший футболист «Локомотива» Милан Обрадович прокомментировал увольнение Марко Николича с должности главного тренера «железнодорожников».

В последнее время я, как мог, следил за «Локомотивом». Если правильно понимаю, в клубе поменялась политика дальнейшего развития. Новым спортивным директором делается ставка на то, чтобы развивать молодых футболистов. Любому тренеру нужно время, чтобы сделать в клубе что-то заметное, добиться чего-то значимого. Марко Николич за короткий период, год с небольшим, достиг хорошего результата — выиграл с «Локомотивом» Кубок страны, но теперь оставляет работу из-за того, что руководители клуба сменили программу развития на ближайшие годы.

Возможно, момент выбран не очень адекватно. Все-таки сейчас уже октябрь. На мой взгляд, уместнее совершать такие перестановки зимой или летом. Но в «Локомотиве» решили иначе, это их выбор. Будем надеяться, что это позволит решить задачи, поставленные новыми руководителями. Что молодые футболисты не просто будут прогрессировать, но и помогут клубу добиться успеха в чемпионате России и Европы

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:56
эту страницу они перелистнули бестрепетно
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:53
Собираются и за этот результат нервы Николичу помотать.
ABir
ABir
вчера в 22:38
С чего этого новые топы решили сменить политику развития? Скорее всего не знают чего менять, поэтому начали с тренера
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:25
После того как угнали Палыча то я почему то подумал что лысого ждет тоже самое! Оказался прав!Хотя он нравился мне своим упорством!
beefs
beefs
вчера в 22:22
Николич не в накладе, а вот Локо...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Посмотрим каков результат увольнения.
протон
протон
вчера в 22:07
"Во-вторых, руководство «Локомотива» подставило Марко временем подписания новичков."

Максимально нелогичная претензия. Рангник пришёл в Локомотив только в июле - нужно было время выбрать новичков, потом уже вести переговоры. Да и может быть, если бы Рангник пришёл пораньше, то Мухин и Иосифов остались бы в Локомотиве, но что поделать, переговоры есть переговоры.
Если бы не Рангник - двое из новичков в жизни бы не поехали в РПЛ, даже в Зенит, а тем более в Локомотив
Если бы не Рангник, Николич остался бы с травмированным на 2 месяца Зе Луишем вместо Керка.
Николич просил у руководства цз и "восьмёрку" - ему купили Едвая, Бека-Бека и Марадишвили.
В том, что сразу 3 центральных защитника одновременно получили травмы - ни Николич, ни Рангник не виноваты, это форс-мажор, способный создать проблемы ЛЮБОЙ команде, в том числе Ливерпулю в прошлом сезоне.
Futurista
Futurista
вчера в 22:03
3 млн. € компенсации - отличный результат)...
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