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Стали известны претенденты на приз лучшему вратарю имени Яшина

вчера, 19:33

Журнал France Football объявил имена номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

В число претендентов на награду вошли: Эдерсон («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас (ПСЖ).

Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Также был определен список из 30 претендентов на «Золотой мяч».

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протон
протон
сегодня в 06:12
Доннарума слишком молод, Нойер слишком стар, Навас слишком мал, Менди слишком афроамериканец, Куртуа слишком носат, - авторитетно заявил Пеп. - Только Эдерсон может считаться лучшим, пусть он и привозит часто, да и в сборной полирует скамейку.
амурец
амурец
сегодня в 02:06
скорее всего Донарумма
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:36
Никого нового
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:30
Добавить к этому списку не кого.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:14
В списке претендентов Джанлуиджи Доннарумма ещё играет в "Милане", а не в ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
На мой крестьянский взгляд Навас ! Ну отдадут скорее всего Доннарумме !!!
BDA8181
BDA8181 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:10
ну Лестер и в тем более Астон Вилла явно не топ клубы )) Ну а так всё и так понятно что топ клубы скупают лучших ))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:05, ред.
Вполне возможно, что обладателем приза лучшему вратарю имени Л.И.Яшина будет лучший игрок Евро-2020, несмотря на свой молодой возраст 22-г.
Евро закончились совсем недавно, и быть признанным лучшим на таком престижном турнире, как Евро, весомая заявка на то, чтобы выиграть этот почётный приз!

Джанлуиджи Доннарумма кандидат №1.
drug01
drug01
вчера в 19:45
Список большой
ДСА
ДСА
вчера в 19:36
Перечислили вратарей только из топ-клубов.
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