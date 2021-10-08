Стали известны претенденты на приз лучшему вратарю имени Яшина

Журнал France Football объявил имена номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
В число претендентов на награду вошли: Эдерсон («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Каспер Шмейхель («Лестер»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и Кейлор Навас (ПСЖ).
Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
Также был определен список из 30 претендентов на «Золотой мяч».
Евро закончились совсем недавно, и быть признанным лучшим на таком престижном турнире, как Евро, весомая заявка на то, чтобы выиграть этот почётный приз!
Джанлуиджи Доннарумма кандидат №1.
Евро закончились совсем недавно, и быть признанным лучшим на таком престижном турнире, как Евро, весомая заявка на то, чтобы выиграть этот почётный приз!
Джанлуиджи Доннарумма кандидат №1.