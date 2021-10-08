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Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия — Франция

сегодня, 00:24
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия2 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги Наций.

Лучшим игроком матча признан форвард французской команды Килиан Мбаппе. 22-летний игрок, побивший рекорд Карима Бензема, отметился голом с пенальти, а также сделал результативную передачу.

В финальном матче Лиги Наций Франция сыграет против Испании.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:19
Отличился на этот раз
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:07
Для Килиана это будет памятный матч.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Заслуженно. Вёл за собой партнёров. А Бельгия, пожалуй, всё, закончилась.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:27
Бельгийцы слишком рано поверили в успех.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:06
Он это заслужил
112910415
112910415
сегодня в 06:34
может быть, всё же купит его Реал ?
протон
протон
сегодня в 04:38
После пенальти Мбаппе французов было уже не остановить. Они стали сминать соперника и довели дело до победы — 3:2. Для Килиана это история с хэппи-эндом.
Игра вышла драматичной и остросюжетной. В первой половине встречи Янник Карраско и Ромелу Лукаку забили по голу, сделав хорошую заявку на победу. Однако вторая часть поединка прошла при тотальном доминировании французов. Сначала Бензема отыграл один мяч, а затем Мбаппе с пенальти сравнял счёт. Победный гол забил Тео Фернандес.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:41
Согласен с их выбором!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:26
Сегодня его игра понравилась.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:14
Эх Мампе Мампе. "Чучело, чучело ты всех подвело"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия — Франция ! Я думаю не у кого не будет сомнений в этом решении. Мбаппе действительно очень классный игрок высокого уровня, что он сегодня в этом матче и продемонстрировал . Команда Франции проигрывая в первом тайме со счётом 2:0 , не только не опустила руки , но и смогла переломить весь ход игры в свою пользу и одержать очень красивую и заслуженную победу. И главную скрипку во втором тайме взял на себя именно Мбаппе . Он просто затерзал оборону Бельгии и заставил своей энергетикой завести всю команду Франции. И это было очень интересно наблюдать за за таким футболом , который держал в напряжение все девяносто минут игрового времени. И только на девяностой минуте основного времени Франция благодаря голу Тео Эрнандеса вышла вперёд и Победила в этом красивом и очень напряжённом противостоянии. Где и Мбаппе на 69 минуте отличился .
С заслуженной Победой поздравляю сборную Франции и Мбаппе как лучшего игрока матча !!! Ждём такого же напряжённого и красивого финала !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Вполне заслуженно . Второй тайм французы провели просто шикарно. Первый же тайм остался за бельгийцами : два забили и еще могли забить. Но видно рано поверили в победу. Сбавить обороты легко, но вот вернуться обратно к первоначальным оборотам - очень сложно. Франция преобразилась во втором тайме , просто переиграли Бельгию вчистую . Выделить кого то одного трудно, все сыграли отлично и Мбаппе в их числе.
Шикарный матч с лихо закрученным сюжетом. Надеемся , что финал пройдет в таком же ключе.
Всем здоровья.
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