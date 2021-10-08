Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия — Франция

Сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги Наций.
Лучшим игроком матча признан форвард французской команды Килиан Мбаппе. 22-летний игрок, побивший рекорд Карима Бензема, отметился голом с пенальти, а также сделал результативную передачу.
В финальном матче Лиги Наций Франция сыграет против Испании.
Шикарный матч с лихо закрученным сюжетом. Надеемся , что финал пройдет в таком же ключе.
Всем здоровья.
Шикарный матч с лихо закрученным сюжетом. Надеемся , что финал пройдет в таком же ключе.
Всем здоровья.
С заслуженной Победой поздравляю сборную Франции и Мбаппе как лучшего игрока матча !!! Ждём такого же напряжённого и красивого финала !!!
Всем Добра !!!
С заслуженной Победой поздравляю сборную Франции и Мбаппе как лучшего игрока матча !!! Ждём такого же напряжённого и красивого финала !!!
Всем Добра !!!