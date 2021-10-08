Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

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вчера, 13:43

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком чемпионата по итогам сентября.

В прошлом месяце португалец забил 3 гола в 3 матчах. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Исмаила Сарр («Уотфорд») и Антонио Рюдигер («Челси»).