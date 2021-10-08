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Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

вчера, 13:43

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата по итогам сентября.

В прошлом месяце португалец забил 3 гола в 3 матчах. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Исмаила Сарр («Уотфорд») и Антонио Рюдигер («Челси»).

Напомним, что лучшим игроком АПЛ по итогам августа стал нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:44
вот он титулованный жеребец, только пришёл на ипподром и сразу все забеги выиграл.Одним своим финтов,обвёл кучу претендентов и это в сильнейшем чемпионате. Сразу виден прогресс игрока.а то как килька в банке, чувствовал себя в СериАлиАде. Интерес к той лиге совсем пропал, ну что может показать Морато,Дибала,Маккейни? обычные бегунки,которых и назвать таковыми сложно,больше похожи на улиток. На фоне Роналду они вообще были игроками глубоко запаса,что бы своими действиями не приводить в ярость зрителей. Роналду забивал много изысканных голов,а порой и шедевры.а нынешнии,когда бьют в створ ворот,закрывают глаза.что бы не видеть как мяч летит выше ворот(даже регбийных!).
FERIS
FERIS
вчера в 18:36
Рон красава в свои 36 даёт фору молодым футболистам!
League1
League1 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Нет, не тянет. Наоборот всем помогает раскрыться. При этом делает результат для команды.
League1
League1
вчера в 17:28
Оказывается англичане, также как испанцы, Криштиану Роналду называют Кристиано Роналдо. Только в россии чтоли мы зовём его Криштиану Роналду...
Viduka
Viduka ответ Величайший_Князь (раскрыть)
вчера в 17:14
Потому что Пеп боится вновь оказаться под его каблуком:)
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 17:05
Что тут скажешь - профи!
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 16:15
Вот вам и ответ на вопрос почему мессе не перешел в МС😂😂😂
makkie
makkie
вчера в 15:03
Роналду - машина!

Он и в 40 лет будет лучше многих молодых, потому что профессионал до мозга костей. Жаль, что не молодеет. Надеюсь, на место Роналду придут другие, не менее талантливые и профессиональные игроки. Тот же Холланд, например.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:52
Роналду - уникальный атлет, футболист и профессионал. В 36 лет стать лучшим игроком месяца - это космос! Хотя, для него - это норма и он продолжает выступать на своём топ уровне, показывая функциональную готовность наравне с молодыми. А наши горе-футболёры в 36, как правило, уже пребывают на глубокой пенсии и, в лучшем случае, пытаются начать тренировать, а другие подкармливаться на ТВ никудышными чудо-экспертами, с трудом, без привычного мата, связывающими пару слов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:15
Роналду слишком тянет одеяло на себя.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:09, ред.
31 августа трансфер ЮВЕ-МЮ-Роналду, а уже в сентябре, лучший игрок АПЛ по итогам сентября...
Отличный результат, и это в 36 лет!
Игрок который хочет играть в футбол, игрок который играет в футбол, радуя болельщиков своей игрой, своими результатами, своими рекордами...

Несмотря на сложную ситуацию которая сложилась в "Ювентусе", нашёл выход из сложившейся ситуации, и снова играет на высоком уровне в Лиге, которая привлекает внимание большинства болельщиков Мирового футбола, в которой лучшие тренеры Мирового футбола!

Удачи К.Роналду, в АПЛ, в сборной Португалии, и в личной жизни!
1bear
1bear
вчера в 14:03
гному нужно брать пример с Роналду
dok66
dok66
вчера в 13:55
Молодец ! Чего тянуть кота за хвост , сразу в князи .
Elliada
Elliada
вчера в 13:53
Кто бы сомневался. В Юве он то же подобные награды получал, но команде это не помогло
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51
Красавчик Рон в 36 и ещё лучший !!!
протон
протон
вчера в 13:48
При всём уважении, Салах смотрелся куда круче, просто менее распиарен.
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