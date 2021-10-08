Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата по итогам сентября.
В прошлом месяце португалец забил 3 гола в 3 матчах. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Исмаила Сарр («Уотфорд») и Антонио Рюдигер («Челси»).
Who else? ✨— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj
Напомним, что лучшим игроком АПЛ по итогам августа стал нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио.
Отличный результат, и это в 36 лет!
Игрок который хочет играть в футбол, игрок который играет в футбол, радуя болельщиков своей игрой, своими результатами, своими рекордами...
Несмотря на сложную ситуацию которая сложилась в "Ювентусе", нашёл выход из сложившейся ситуации, и снова играет на высоком уровне в Лиге, которая привлекает внимание большинства болельщиков Мирового футбола, в которой лучшие тренеры Мирового футбола!
Удачи К.Роналду, в АПЛ, в сборной Португалии, и в личной жизни!
Отличный результат, и это в 36 лет!
Игрок который хочет играть в футбол, игрок который играет в футбол, радуя болельщиков своей игрой, своими результатами, своими рекордами...
Несмотря на сложную ситуацию которая сложилась в "Ювентусе", нашёл выход из сложившейся ситуации, и снова играет на высоком уровне в Лиге, которая привлекает внимание большинства болельщиков Мирового футбола, в которой лучшие тренеры Мирового футбола!
Удачи К.Роналду, в АПЛ, в сборной Португалии, и в личной жизни!