Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком чемпионата по итогам сентября.

В прошлом месяце португалец забил 3 гола в 3 матчах. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»), Исмаила Сарр («Уотфорд») и Антонио Рюдигер («Челси»).

Who else? ✨



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj