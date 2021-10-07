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Гус Тиль признан лучшим игроком Эредивизи по итогам сентября

вчера, 20:34

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, контракт которого принадлежит «Спартаку», признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов по итогам сентября.

В прошлом месяце 23-летний хавбек сыграл в 3 матчах Эредивизи, забив 4 гола.

На данный момент Тиль лидирует в таблице бомбардиров лиги с 6 мячами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
он и Спартаку пригодится
протон
протон
сегодня в 05:07
Порадуемся. Либо команде потом поможет, либо подороже продать можно.
Не мог он заиграть при Тедеско, не подходит для бей беги футбола. А так всем кто хоть как то интересовался его покупкой было понятно что очень хороший футболист. И только глоры кричали про неликвид за миллионы.
5ycyxheh8nu6
5ycyxheh8nu6
сегодня в 04:32
Жаль, что в Спартаке так не играл
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:27
что значит? кокорин? широков?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ YVG (раскрыть)
вчера в 23:26
это как брюгге только сильнее и величественнее в разы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:25
ну что, клоуны, где ваши шутки ?))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ YVG (раскрыть)
вчера в 22:02
Нидерландский АПЛ )))
YVG
YVG
вчера в 21:04
Эредивизи это что, голландский пердив?
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:56
Желаю ему не вернутся в Россию.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
Он еще и в Спартаке пошумит! Спартак переподписал с ним контракт до 2024 года!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:41
Что значит сбежал из Спартака...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:41
А у нас не мог себя найти.
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