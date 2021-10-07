Гус Тиль признан лучшим игроком Эредивизи по итогам сентября

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, контракт которого принадлежит «Спартаку», признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов по итогам сентября.
В прошлом месяце 23-летний хавбек сыграл в 3 матчах Эредивизи, забив 4 гола.
На данный момент Тиль лидирует в таблице бомбардиров лиги с 6 мячами.
Не мог он заиграть при Тедеско, не подходит для бей беги футбола. А так всем кто хоть как то интересовался его покупкой было понятно что очень хороший футболист. И только глоры кричали про неликвид за миллионы.
Не мог он заиграть при Тедеско, не подходит для бей беги футбола. А так всем кто хоть как то интересовался его покупкой было понятно что очень хороший футболист. И только глоры кричали про неликвид за миллионы.