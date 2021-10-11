ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Вейналдум: «Моя ситуация в ПСЖ совсем не такая, как я хотел. Всё сложно»

вчера, 14:10

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум поделился мыслями о своей адаптации в новой команде после подписания контракта летом этого года.

Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел. Я много играл в последние годы, всегда был в форме и очень хорошо справлялся. Это что-то другое, и к этому нужно привыкнуть. Я действительно с нетерпением ждал нового шага, а потом случилось это. Это очень сложно.

Это футбол, и мне придется научиться справляться с этим. Я боец. Я должен оставаться позитивным и усердно работать, чтобы изменить ситуацию.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:32
Ну этот хоть достойно ушёл,без всяких выкрутасов,хотя конечно есть примеры Коутиньо и Джан.которые ушли не вовремя.Есть Гризман и Дембеле,карьера которых закончилась по приходу в Барсу.
Уверен,что в Ливерпуле голландец имел бы основу.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 13:17
Изначально выбрал деньги а теперь кабала и скамейка
112910415
112910415
сегодня в 07:38
звёзд как килек в банке ... тесно !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:15
Футболисты нытики. С их зарплатами ещё и ныть о всяких вещах. Кто ему виноват? Ливер хотел его сохранить.
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:57
welcome в Ньюкасл!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:13
Это расплата за то когда выбираешь бабки а не футбол
ugz2j6aanwgg
ugz2j6aanwgg
вчера в 17:17
Нефиг было в мешок залазить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:01
Снова карлик мутит.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:59
Надо было идти Барсу, сейчас бы ты там пригодился
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 16:52
Средний игрок в правильной системе сильный игрок, но Почеттино не Клопп и ПСЖ до Ливерпуля как до Китая пешком...
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:59
зря ты перешел в мешок
1bear
1bear
вчера в 15:58
сиди на лавке - получай зарплату ( Кокоше на зависть)...хочешь играть - просись в аренду или на продажу
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:28
Зато зарплата как хотел
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 15:22
Когда вместо любви выбираешь бабло, то неизменно появляються сложности.
Закон жизни..
Nazi
Nazi
вчера в 15:15
Пахать надо, а не ныть. А то тут некоторые думают, что в Париже пансионат с огромной ЗП в придачу. Видать Вейналдум, при всем уважении тоже так думал. Ну что ж придется попотеть. А нет, так будет полировать лавку. Хотя, признаюсь мне его игра на Евро совершенно не понравилась. Особенно в решающем матче.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:56
В ПСЖ состав подобрался просто звездный и место в основе никому не гарантировано. Конкуренция просто запредельная . Так что надо на тренировках доказывать свою состоятельность, а так же ловить свой шанс , когда выходишь на поле в основе или на замену. Тут надо быть лучшим здесь и сейчас.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53, ред.
Вейналдум: «Моя ситуация в ПСЖ совсем не такая, как я хотел. Всё сложно».
Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел.
Всё очень гораздо прозаичнее. Эту всю ситуацию создали сами руководители клуба, которые от жадности и своего величия начали скупать всех и вся величия современного футбола ⚽️ . И итоги этих покупок начинают нести свои плоды. Неймар - Мбаппе, яркий пример этой политики. Навас - Доннарумма уже не нормальная ситуация. И чем дольше будут находиться звёздный состав в одной среде, тем больше будут напоминать ситуацию пауков в одной банки. И это опасная среда которая ни к чему хорошему точно не приведёт. Нужно что-то координально менять во внутренней политике клуба и точно с кем-то попрощаться. Пока есть вариант с Мбаппе, нужно его продавать в Реал пока есть вариант хоть какие-то деньги 💰 за него получить, а не предлагать ему огромную зарплату и переподписать его. Это момент хоть сгладит внутренний конфликт и Месси с Неймаром заиграют наконец-то. Вообщем как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:11
Тут приходится выживать в конкурентной борьбе, желающих выти на поле много.
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