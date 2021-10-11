Вейналдум: «Моя ситуация в ПСЖ совсем не такая, как я хотел. Всё сложно».

Полузащитник ПСЖ поделился мыслями о своей адаптации в новой команде после подписания контракта летом этого года.

Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел. Я много играл в последние годы, всегда был в форме и очень хорошо справлялся. Это что-то другое, и к этому нужно привыкнуть. Я действительно с нетерпением ждал нового шага, а потом случилось это. Это очень сложно.

Это футбол, и мне придется научиться справляться с этим. Я боец. Я должен оставаться позитивным и усердно работать, чтобы изменить ситуацию.