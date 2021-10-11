Вейналдум: «Моя ситуация в ПСЖ совсем не такая, как я хотел. Всё сложно».

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум поделился мыслями о своей адаптации в новой команде после подписания контракта летом этого года.
Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел. Я много играл в последние годы, всегда был в форме и очень хорошо справлялся. Это что-то другое, и к этому нужно привыкнуть. Я действительно с нетерпением ждал нового шага, а потом случилось это. Это очень сложно.
Это футбол, и мне придется научиться справляться с этим. Я боец. Я должен оставаться позитивным и усердно работать, чтобы изменить ситуацию.
Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел.
Всё очень гораздо прозаичнее. Эту всю ситуацию создали сами руководители клуба, которые от жадности и своего величия начали скупать всех и вся величия современного футбола ⚽️ . И итоги этих покупок начинают нести свои плоды. Неймар - Мбаппе, яркий пример этой политики. Навас - Доннарумма уже не нормальная ситуация. И чем дольше будут находиться звёздный состав в одной среде, тем больше будут напоминать ситуацию пауков в одной банки. И это опасная среда которая ни к чему хорошему точно не приведёт. Нужно что-то координально менять во внутренней политике клуба и точно с кем-то попрощаться. Пока есть вариант с Мбаппе, нужно его продавать в Реал пока есть вариант хоть какие-то деньги 💰 за него получить, а не предлагать ему огромную зарплату и переподписать его. Это момент хоть сгладит внутренний конфликт и Месси с Неймаром заиграют наконец-то. Вообщем как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Я не могу сказать, что я полностью счастлив. Ситуация совсем не такая, как я хотел.
Всё очень гораздо прозаичнее. Эту всю ситуацию создали сами руководители клуба, которые от жадности и своего величия начали скупать всех и вся величия современного футбола ⚽️ . И итоги этих покупок начинают нести свои плоды. Неймар - Мбаппе, яркий пример этой политики. Навас - Доннарумма уже не нормальная ситуация. И чем дольше будут находиться звёздный состав в одной среде, тем больше будут напоминать ситуацию пауков в одной банки. И это опасная среда которая ни к чему хорошему точно не приведёт. Нужно что-то координально менять во внутренней политике клуба и точно с кем-то попрощаться. Пока есть вариант с Мбаппе, нужно его продавать в Реал пока есть вариант хоть какие-то деньги 💰 за него получить, а не предлагать ему огромную зарплату и переподписать его. Это момент хоть сгладит внутренний конфликт и Месси с Неймаром заиграют наконец-то. Вообщем как-то так. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!