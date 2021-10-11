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Шмейхель — о Фергюсоне: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее»

вчера, 09:41

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высоко отозвался о бывшем главном тренере команды Алексе Фергюсоне.

Не думаю, что в футболе когда-либо появится лучший тренер, чем он. Я думаю, что в его наборе навыков есть много вещей, но его способ общения был абсолютно блестящим.

У него есть способность справляться с трудными людьми, такими как я и Рой Кин… в раздевалке было полно всего. Но он как бы принял это. Для него было важно, чтобы эти персонажи были в раздевалке. Даже полагаю, что в части скаутинга это изучалось, нужны были игроки с характером.

Вы можете найти миллион объяснений, почему это было важно.

От достижений Фергюсона в АПЛ по-прежнему далеки нынешние топ-тренеры лиги.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 07:38, ред.
Да и время было совсем другое. Сейчас тренер такой же наёмный сотрудник, что легче уволить тренера, чем игрока. Поэтому то и чехорда с ними, надолго никто не задерживается в одном клубе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:49
САФ, король тренерского цеха мирового значения, он как великий Пеле впишется в историю мирового футбола.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:01
К 54 годам у САФ даже близко не было таких достижений как у Клоппа. Поэтому, сейчас это уже очень спорно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:12
Уже появился – Карпин В.Г.
протон
протон
вчера в 09:46
Не согласен. Он крут тем, что в разные периоды с разными игроками, разного уровня всегда держал МЮ в топе, как по игре, так и по результату. Блин, получается согласен... Таких больше нет.
Лобановский ,Фергюсон это личности своего времени
suttn3758nds
suttn3758nds
вчера в 09:44
Жизнь всё покажет
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