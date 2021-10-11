Шмейхель — о Фергюсоне: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о бывшем главном тренере команды .

Не думаю, что в футболе когда-либо появится лучший тренер, чем он. Я думаю, что в его наборе навыков есть много вещей, но его способ общения был абсолютно блестящим.

У него есть способность справляться с трудными людьми, такими как я и Рой Кин… в раздевалке было полно всего. Но он как бы принял это. Для него было важно, чтобы эти персонажи были в раздевалке. Даже полагаю, что в части скаутинга это изучалось, нужны были игроки с характером.

Вы можете найти миллион объяснений, почему это было важно.