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Манчини: «Наша игра была достаточно хороша»

вчера, 23:47
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о победе над Бельгией.

Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.

Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы.

Напомним, что матч против Бельгии стал рекордным для Манчини.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:52
Классный тренер, Манчи!!!
Италию с Победой!!!
протон
протон
сегодня в 08:08
С победой Манчини и Италию ! Пусть это будет началом новой длинной серии без поражений !
Никогда даже не думал, что Манчини станет одним из лучших тренеров планеты.
И это после ужасного последнего сезона в Сити, провала в Галатасарае, Интере, Зените. Но он взял и сделал одну из сильнейших сборных в истории, имея в обойме довольно посредственное по меркам Италии поколение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:01
Молодцы итальянцы! Често говоря я думал они возьмут трофей но осечка вышла.
112910415
112910415
сегодня в 06:49
а финал был так близко ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:07
Италию с победой.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:35
Италия победила и это хорошо.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:47
Игра действительно смотрелась интересной и результативной. Удачи
1bear
1bear
сегодня в 02:26
лучше бы с Испанией "достаточно хорошо" играли
Cat01
Cat01
сегодня в 00:17
Поздравляем это хорошая игра!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:16
Хорошо играли . Матч интересный получился.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:57
С ПОБЕДОЙ Италия !!!
beefs
beefs
вчера в 23:55
никаких возражений нет...
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