Манчини: «Наша игра была достаточно хороша»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о победе над Бельгией.
Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.
Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы.
Напомним, что матч против Бельгии стал рекордным для Манчини.
Италию с Победой!!!
Италию с Победой!!!
Никогда даже не думал, что Манчини станет одним из лучших тренеров планеты.
И это после ужасного последнего сезона в Сити, провала в Галатасарае, Интере, Зените. Но он взял и сделал одну из сильнейших сборных в истории, имея в обойме довольно посредственное по меркам Италии поколение.
Никогда даже не думал, что Манчини станет одним из лучших тренеров планеты.
И это после ужасного последнего сезона в Сити, провала в Галатасарае, Интере, Зените. Но он взял и сделал одну из сильнейших сборных в истории, имея в обойме довольно посредственное по меркам Италии поколение.