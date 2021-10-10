Манчини: «Наша игра была достаточно хороша»

Главный тренер сборной Италии рассказал о победе над Бельгией.

Наша игра была достаточно хороша. Было много удачных решений в средней линии. Все отыграли удачно.

Главное, что команда продолжила показывать хороший футбол. Теперь мы сыграем со Швейцарией. Игра будет сложной, как это уже было и на чемпионате Европы, и в Базеле. Мы к этому готовы.