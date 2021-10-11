«Как же приятно наслаждаться такими моментами». Месси — о матче с Уругваем

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вчера, 09:57

Нападающий сборной Аргентины поделился мыслями после матча квалификации ЧМ -2022 с Уругваем (3:0), в котором он забил победный гол.

Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большой триумф! Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг.

В ночь на пятницу по московскому времени Аргентина дома встретится с Перу.