«Как же приятно наслаждаться такими моментами». Месси — о матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после матча квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (3:0), в котором он забил победный гол.
Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большой триумф!
Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг.
В ночь на пятницу по московскому времени Аргентина дома встретится с Перу.
В футбольных статистических данных принято считать, не последний гол победным в матче, а гол обеспечивающий положительный баланс одного из соперников в противостоянии. В данном случае сборная Аргентины победила с сухим счётом сборную Уругвая, первый гол уже обеспечивает аргентинцам победу. Следовательно игрок, забивший этот гол, а это Месси, и является автором победного гола. С уважением, болейте за своих, а не против чужих!
В футбольных статистических данных принято считать, не последний гол победным в матче, а гол обеспечивающий положительный баланс одного из соперников в противостоянии. В данном случае сборная Аргентины победила с сухим счётом сборную Уругвая, первый гол уже обеспечивает аргентинцам победу. Следовательно игрок, забивший этот гол, а это Месси, и является автором победного гола. С уважением, болейте за своих, а не против чужих!