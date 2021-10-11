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«Как же приятно наслаждаться такими моментами». Месси — о матче с Уругваем

вчера, 09:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после матча квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (3:0), в котором он забил победный гол.

Как же приятно наслаждаться такими моментами жизни! Большой триумф!

Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг.

В ночь на пятницу по московскому времени Аргентина дома встретится с Перу.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 11:13
Дуровой, случайный гол Месси пытаются представить как шедевр, а про героя матча Пауля умалчивают
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:44
Доброго Здоровья!
В футбольных статистических данных принято считать, не последний гол победным в матче, а гол обеспечивающий положительный баланс одного из соперников в противостоянии. В данном случае сборная Аргентины победила с сухим счётом сборную Уругвая, первый гол уже обеспечивает аргентинцам победу. Следовательно игрок, забивший этот гол, а это Месси, и является автором победного гола. С уважением, болейте за своих, а не против чужих!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:15
Карлику присвоили победный гол тем временем счёт 3:0 то есть не де Пауль и не Мартинес забили победный гол а именно гном, я понимаю когда матч заканчивается с счётом 1:0 и карлик приуспел а так это фантазии СМИ, которые не по праву присваивают гному лавры, хотя по мне если уже исходить из логики журналиста как раз забил Мартинес т.к. это был последний и укрепивший счёт в этом матче.
112910415
112910415
вчера в 10:12
и это было хорошо !
протон
протон
вчера в 10:01
Лео походу все силы бросил на сборную. ну это правильно - на клубном уровне уже все выиграл, видимо не так интересно (ну кроме еще одной ЛЧ - не помешала бы). Плюс груз ответственности пал после победы на КА. Он кайфует от игры, а не от статистики, которую фармит гель на всяких Катарах и прочих Литвах, при этом пафосно высказываясь.
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