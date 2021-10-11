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Луис Энрике: «Мы стремимся играть в смелый футбол»

сегодня, 01:44
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о поражении от команды Франции в финале Лиги Наций.

Мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:02
В шоу это хорошо,а в спорте-недостаточно.Так и останетесь бестрофейными смельчаками.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:45
Кому то везет, а кому то по другому.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:21
Это футбол.... и результат на табло...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:18
Проиграли сильному сопернику,не стыдно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
Кто-то должен был проиграть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:09
Хоть и проиграли но возраждается новая боевая сборная.
протон
протон
сегодня в 08:06
У Испании смена поколений, много молодёжи, по именам совсем не то, что раньше. Тем не менее, при Энрике команда выдаёт ярчайший комбинационный футбол.
протон
протон
сегодня в 08:05
Очень достойная игра от Испании !
Энрике ставит отличный футбол в сборной, где многие игроки преображаются и играют на другом уровне.
Испания заслуживала победу никак не меньше, если не больше, Франции.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:59
В этот раз не повезло.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:54
Отличный матч двух суперсборных.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:16
Молодцы....игра получилась
Gahi
Gahi
сегодня в 07:10
Это было видно и у Вас это хорошо получилось, хотя в команде много молодых, значит есть ещё куда расти в плане командной игры. С такой командой игрой можно замахнутся и на мировой трофей. Удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:06
Не срослось однако
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:57
Обе команды заслужили победу!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:37
Смелость города берёт.
112910415
112910415
сегодня в 05:57
мы тоже - в смелый !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:52, ред.
Россия тоже играет в смелый футбол! И не обращайте внимания на 26х74% владения не в её пользу!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:41
Счёт на табло
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:02
Он прав... Старались
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