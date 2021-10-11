Луис Энрике: «Мы стремимся играть в смелый футбол»

Главный тренер сборной Испании рассказал о поражении от команды Франции в финале Лиги Наций.

Мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.