Стало известно, какую сумму «Краснодар» хочет выручить с продажи Шапи

1633972623

вчера, 20:17

«Краснодар» готов продать нападающего .

21-летний форвард будет выступать за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона, однако «быки» намерены расстаться с игроком на постоянной основе. В приоритете у Шапи выступления в Европе, а на трансфер футболиста претендуют несколько команд из Турции и Италии. «Краснодар» хочет выручить с продажи Шапи 4-5 млн евро.

В нынешнем сезоне Шапи провёл 5 матчей в чемпионате Турции, записав на свой счёт 1 результативный пас.