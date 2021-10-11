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Стало известно, какую сумму «Краснодар» хочет выручить с продажи Шапи

вчера, 20:17

«Краснодар» готов продать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

21-летний форвард будет выступать за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона, однако «быки» намерены расстаться с игроком на постоянной основе. В приоритете у Шапи выступления в Европе, а на трансфер футболиста претендуют несколько команд из Турции и Италии. «Краснодар» хочет выручить с продажи Шапи 4-5 млн евро.

В нынешнем сезоне Шапи провёл 5 матчей в чемпионате Турции, записав на свой счёт 1 результативный пас.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
а как начинал ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:17
Шапки ярко начал, но затем скис.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:07
Шапи подкосил короновирус, так и не вернулся на свой прежний уровень. Это зараза та еще.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:58
Адекватная цена.
протон
протон
вчера в 20:38
Сколько злых языков про Шапи. игрока то убили на лавке в Краснодаре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:36
Эта команда стоит прочно на вылет. Ясно, что покупать его никто не будет. Надо было 2 года назад отпускать, а теперь это второй Игнатьев, или Жигулев, или Комличенко. или Уткин. Да этих "звезд" уже больше полкоманды отпустили.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:28
КАк с паршивой заносчивой овцы,подававшей надежды,которые не оправдались???
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:27, ред.
Это как он проявит себя! А то с доплатой вернут)

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