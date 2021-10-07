Глушаков прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Полузащитник «Химок» прокомментировал слухи, что он может вернуться в «Спартак».

С Никитой Баженовым переписывались. Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил — хорошо. А потом написал: готовь деньги.