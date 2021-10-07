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Глушаков прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

вчера, 12:13

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал слухи, что он может вернуться в «Спартак».

С Никитой Баженовым переписывались. Он написал, мол: вернись в «Спартак», я готов тебе сам платить деньги. Будешь играть бесплатно за «Спартак»? Я ответил — хорошо. А потом написал: готовь деньги.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:03
Золотые слова!) Пусть лучше в гимнастику идёт))
протон
протон
вчера в 15:01
Я тоже хочу играть за спартак бесплатно! Готовьте деньги...
И да, мне у вас понравится, у вас там весело...
Я буду счастлив, как теперь принято говорить...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:46
Скажем дружно – на*** нужно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:45
Глушаков просто прикалывается!
Верг
Верг
вчера в 13:21

ну как такого кадра не посадить снова на зп!
Сп62
Сп62
вчера в 13:16
Кто ещё хочет поиграть за Спартак? Плачу, уже кредит взял.
Бог солнца
Бог солнца
вчера в 13:04, ред.
Спартаку нынче с его острым дефицитом в полузащите даже Глушаков бы пригодился. Банщик не банщик, а футболист опытный все таки. И в Химках сейчас не последнюю роль играет
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:39
Правильно что из сборной отчислили.
Alexnvr
Alexnvr ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:32
И по баньщику
ej3h6r52ab53
ej3h6r52ab53
вчера в 12:28
На фиг он там не нужен
beefs
beefs
вчера в 12:22
слухи, слухи, опять слухи...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:20
Сугубо на полгода мог бы и пригодится
makkie
makkie
вчера в 12:16
Это шутка такая?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:16
В Спартаке затосковали по самогону...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:15
Эка Дениску понесло
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