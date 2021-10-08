«Арсенал» намерен подписать Азмуна

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вчера, 08:21

Нападающий «Зенита» попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

«Канониры» хотят подписать иранца следующим летом на правах свободного агента. «Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены , который летом 2022 года также станет свободным агентом. Французский нападающий планирует уйти из лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. Ляказетт отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 4 матчах за «Арсенал».