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«Арсенал» намерен подписать Азмуна

вчера, 08:21

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

«Канониры» хотят подписать иранца следующим летом на правах свободного агента. «Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Александру Ляказетту, который летом 2022 года также станет свободным агентом. Французский нападающий планирует уйти из лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. Ляказетт отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 4 матчах за «Арсенал».

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Все комментарии
mike60
mike60 ответ mat73 (раскрыть)
сегодня в 07:28
Да Дзюба и сам неплохо подыгрывает.Он хорошо адаптирован к чемпионату России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
вчера в 16:45
Ожидаемо..
Но Азмун моложе и дороже...
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:22
Все возможно
алекс юдин
алекс юдин
вчера в 16:13
а я то думал что тульский арсенал
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:47
Может им поменятся футболистами?
mat73
mat73
вчера в 14:58
Неплохой вариант для Азмуна. Но с его уходом "закатится звезда" Дзюбы, кто же ему будет подыгрывать?
Сп62
Сп62
вчера в 13:07
До лета ещё много воды утечёт и много ещё будет интересов.
протон
протон
вчера в 12:38
Вчера спартаковцы плакали, что Азмуна не дисквалифицировали на матч с ними, а сегодня уже рассказывают, какой он бесполезный и никому не нужный.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:24
Всем привет! Сейчас у нас международный перерыв, клубный футбол сейчас приостановлен, но вокруг канониров по-прежнему много новостей.
Слухи о трансфере ожидаются на протяжении всего дня, а Арсенал по-прежнему стремится усилить свой состав в ближайшем будущем.
Такие люди, как Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун, все связаны с переездом на стадион «Эмирейтс». Согласно сообщению, Арсенал заинтересован в подписании контракта с нападающим Зенита Сердаром Азмуном, который может заменить Александра Ляказетта, который, похоже, в ближайшем будущем покинет «канониров».
У иранского футболиста осталось менее 12 месяцев по контракту с российской командой, и в январе он может свободно общаться с иностранными клубами.
Азмун забил шесть голов в своих первых 12 матчах сезона 2021/22 за Зенит, причем Рома также заинтересован в его услугах. Вот так, он один из вариантов - Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун.
Robinson
Robinson
вчера в 11:06
Сегодня же не 1 апреля?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:05
Азмуна продавать только с Дзюбой.
112910415
112910415
вчера в 09:56
тоже любопытный вариант
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:46
ага с ним вы точно вылетите в Чемпионшип
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 09:44
Ну Азмун топ нападающий, кто бы что не говорил, самое главное он основной игрок сборной Ирана, что для АПЛ очень важно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:34
Млжет Тульский Арсенал?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:22
Докатился Арсенал и до таких покупок
particular
particular
вчера в 09:16
Пока одни клубы соблазнительно шелестят купюрами и разрывают рынок, другие ищут выгоду в эконом-вариантах.
Gahi
Gahi
вчера в 09:13
После групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА и будет ясно как дальше сложиться футбольная карьера у Азмуна. Удачи
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:11
Может не Лондонский а Тульский?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:03
Миллионов на 35 игрок потянет.
Cat01
Cat01
вчера в 09:00
Его хотят очень многие
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 08:58
В толерантной Англии дырявых любят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:57, ред.
До возможного "свободного агентства" Сердара и Лякозетта ещё 10 месяцев...
Что то сейчас говорить - нет смысла...
1bear
1bear
вчера в 08:29
меняют "шило на мыло"
ms97kj7ep7b2
ms97kj7ep7b2
вчера в 08:28
Что-то не особо верится
LOpp
LOpp
вчера в 08:25
Меня другое беспокоит. Почему-то на Соккере пропала информация о травмированных игроках перед матчем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:23
Полетели гуси)))
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