Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».
«Канониры» хотят подписать иранца следующим летом на правах свободного агента. «Арсенал» рассматривает Азмуна в качестве замены Александру Ляказетту, который летом 2022 года также станет свободным агентом. Французский нападающий планирует уйти из лондонского клуба.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. Ляказетт отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 4 матчах за «Арсенал».
Слухи о трансфере ожидаются на протяжении всего дня, а Арсенал по-прежнему стремится усилить свой состав в ближайшем будущем.
Такие люди, как Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун, все связаны с переездом на стадион «Эмирейтс». Согласно сообщению, Арсенал заинтересован в подписании контракта с нападающим Зенита Сердаром Азмуном, который может заменить Александра Ляказетта, который, похоже, в ближайшем будущем покинет «канониров».
У иранского футболиста осталось менее 12 месяцев по контракту с российской командой, и в январе он может свободно общаться с иностранными клубами.
Азмун забил шесть голов в своих первых 12 матчах сезона 2021/22 за Зенит, причем Рома также заинтересован в его услугах. Вот так, он один из вариантов - Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун.
Слухи о трансфере ожидаются на протяжении всего дня, а Арсенал по-прежнему стремится усилить свой состав в ближайшем будущем.
Такие люди, как Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун, все связаны с переездом на стадион «Эмирейтс». Согласно сообщению, Арсенал заинтересован в подписании контракта с нападающим Зенита Сердаром Азмуном, который может заменить Александра Ляказетта, который, похоже, в ближайшем будущем покинет «канониров».
У иранского футболиста осталось менее 12 месяцев по контракту с российской командой, и в январе он может свободно общаться с иностранными клубами.
Азмун забил шесть голов в своих первых 12 матчах сезона 2021/22 за Зенит, причем Рома также заинтересован в его услугах. Вот так, он один из вариантов - Андреа Белотти, Юссеф Эн-Несери и Сердар Азмун.