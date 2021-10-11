«Байер» и «Лион» вновь интересуются Азмуном

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вчера, 14:16

Как сообщает источник, «Байер» и «Лион» вернулись к кандидатуре нападающего «Зенита» .

По информации журналиста, оба клуба заинтересованы в переходе форварда на правах свободного агента.

Минувшим летом уже была информация, что 26-летний нападающий «Зенита» был близок к переходу в «Байер» за 18 млн евро.