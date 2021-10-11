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«Байер» и «Лион» вновь интересуются Азмуном

вчера, 14:16

Как сообщает источник, «Байер» и «Лион» вернулись к кандидатуре нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

По информации журналиста, оба клуба заинтересованы в переходе форварда на правах свободного агента.

Минувшим летом уже была информация, что 26-летний нападающий «Зенита» был близок к переходу в «Байер» за 18 млн евро.

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112910415
112910415
сегодня в 06:53
информационный шум затихать не должен !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:18
Байер Леверкузен уже летом проявил большой интерес к Сердару Азмуну. Обе стороны, по-видимому, все еще находятся в контакте - переход в 2022 году кажется возможным.

В поисках подкрепления Сердар Азмун был горячей темой для Байера перед началом сезона. Согласно постоянным сообщениям СМИ, Байер 04 был очень заинтересован в подписании контракта с иранским нападающим из Зенита. По имеющимся данным, сделка на 14 миллионов евро даже близилась к завершению.

Однако сделка так и не была доведена до финиша, вместо этого Лукас Аларио из Леверкузена получил новый контракт до 2024 года. Помимо аргентинца и уже посеянного Патрика Шика, не было необходимости в третьем нападающем, у которого были бы амбиции на постоянное место.

Несмотря на неудачный ход, обе стороны все еще должны поддерживать контакт. Итальянский портал даже сообщает, что летом следующего года снова начнутся «предварительные переговоры» об изменении. Тогда контракт Азмуна с Зенитом истекает, поэтому трансфер Азмуна возможен.
протон
протон
вчера в 15:53
Утка. До января они не могут вести переговоры без согласия Зенита.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:07
Как сообщает источник, «Байер» и «Лион» вернулись к кандидатуре нападающего «Зенита» Сердара Азмуна .
Минувшим летом уже была информация, что 26-летний нападающий «Зенита» был близок к переходу в «Байер» за 18 млн евро . Которую опровергли !
Работа агента и газпромовских медиа не останавливается !!!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:59, ред.
Подписанием нового контракта с Азмуном пора прекращать все эти слухи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:39
Каждый год интересуются но никак не рискнут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:39
На халяву и уксус сладкий...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Все интересуются и не кто не берёт!
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