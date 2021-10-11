«Байер» и «Лион» вновь интересуются Азмуном

Как сообщает источник, «Байер» и «Лион» вернулись к кандидатуре нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
По информации журналиста, оба клуба заинтересованы в переходе форварда на правах свободного агента.
Минувшим летом уже была информация, что 26-летний нападающий «Зенита» был близок к переходу в «Байер» за 18 млн евро.
В поисках подкрепления Сердар Азмун был горячей темой для Байера перед началом сезона. Согласно постоянным сообщениям СМИ, Байер 04 был очень заинтересован в подписании контракта с иранским нападающим из Зенита. По имеющимся данным, сделка на 14 миллионов евро даже близилась к завершению.
Однако сделка так и не была доведена до финиша, вместо этого Лукас Аларио из Леверкузена получил новый контракт до 2024 года. Помимо аргентинца и уже посеянного Патрика Шика, не было необходимости в третьем нападающем, у которого были бы амбиции на постоянное место.
Несмотря на неудачный ход, обе стороны все еще должны поддерживать контакт. Итальянский портал даже сообщает, что летом следующего года снова начнутся «предварительные переговоры» об изменении. Тогда контракт Азмуна с Зенитом истекает, поэтому трансфер Азмуна возможен.
В поисках подкрепления Сердар Азмун был горячей темой для Байера перед началом сезона. Согласно постоянным сообщениям СМИ, Байер 04 был очень заинтересован в подписании контракта с иранским нападающим из Зенита. По имеющимся данным, сделка на 14 миллионов евро даже близилась к завершению.
Однако сделка так и не была доведена до финиша, вместо этого Лукас Аларио из Леверкузена получил новый контракт до 2024 года. Помимо аргентинца и уже посеянного Патрика Шика, не было необходимости в третьем нападающем, у которого были бы амбиции на постоянное место.
Несмотря на неудачный ход, обе стороны все еще должны поддерживать контакт. Итальянский портал даже сообщает, что летом следующего года снова начнутся «предварительные переговоры» об изменении. Тогда контракт Азмуна с Зенитом истекает, поэтому трансфер Азмуна возможен.