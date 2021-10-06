«Локомотив» может подписать ещё одного игрока «Челси»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Челси» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

Я слышал, что «Локомотив» и еще несколько клубов РПЛ интересуются Сарром. Но ничего конкретного пока не было. Готов ли Маланг к переезду в Россию? Всё зависит от предложения.