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«Локомотив» может подписать ещё одного игрока «Челси»

06 октября 2021, 19:07

Федерико Пасторелло, агент защитника «Челси» Маланга Сарра, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».

Я слышал, что «Локомотив» и еще несколько клубов РПЛ интересуются Сарром. Но ничего конкретного пока не было. Готов ли Маланг к переезду в Россию? Всё зависит от предложения.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Локомотив» арендовал у «Челси» полузащитника Фаустино Анджорина.

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Все комментарии
tntxk4ec99sf
tntxk4ec99sf
вчера в 03:00
Это их дело
протон
протон
06 октября в 23:24
Он стоить будет огромных денег. Только если РЖД договорится с Абрамовичем.
Мне вот интересно, а под какого специалиста проводится трансферная политика. Как можно интересоваться и подписывать игроков, когда действующего(уже нет) тренера хотят уволить при первой возможности, а нового ещё не нашли
протон
протон
06 октября в 23:24
Вполне себе хороший вариант. Пабло как раз зимой в Краснодар уходит вроде
Позиция сейчас проблемная.А вообще, если получится, то мощная банда получается у железнодорожников. Жду не дождусь прихода нового тренера, интересно посмотреть как он со всем этим справится. И справится ли.
Бак5
Бак5
06 октября в 23:15
Это усиления
Gunslinger
Gunslinger
06 октября в 21:31
Даёшь ослабить Челси перед матчем с Чемпионом Всея Руси!!!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 21:05
Одиннадцать матчей в кампании Челси 2021/22, и есть много причин для оптимизма у Томаса Тухеля, игроков «синих» и болельщиков клуба.
В преддверии второго международного перерыва в сезоне, Челси занимает первое место в Премьер-Лиге. Непросто, учитывая, что они играли с Арсеналом, Тоттенхэмом и Ливерпулем, а также принимали Астон Виллу и Манчестер Сити на «Стэмфорд Бридж». Чтобы попасть в основу, игрок должен проявить себя как минимум в двух матчах за «синих» во всех соревнованиях(выйдя на замену). По этой причине, такие игроки как Маркус Беттинелли, Маланг Сарр и Росс Баркли, не попадают в основной состав команды, несмотря на то, что последний впечатлил тремя выходами на замену. Так, Маланг Сарр вполне вероятно, что уйдет в аренду, куда? - не знаю. Локомотив для него неплохой вариант конечно. Я бы хотел.
VeniaminS
VeniaminS
06 октября в 20:51
ему надоело в запасе сидеть,айда в Локо.
dеigandre
dеigandre ответ Levadia (раскрыть)
06 октября в 20:44
Болельщикам уже все сказали. А по каждому трансферу ни один клуб мира не даёт комментариев.
particular
particular
06 октября в 20:12, ред.
За предложением дело не встанет. Лишь бы снега не боялся и не вздрагивал бы от паровозного гудка :)
Levadia
Levadia
06 октября в 20:05
Может не правильно выразился,но в том,что начинают "тусовать" игроков,продавая/покупая без чёткого понятия,как минимум,для болельщиков.
ДСА
ДСА
06 октября в 19:59
Пахнет не очень хорошо.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 19:45
Может быть, а может быть и нет.
shlomo2
shlomo2
06 октября в 19:42
А нужен ли?
dеigandre
dеigandre
06 октября в 19:41
Эх, нам бы другого Сарра из АПЛ
dеigandre
dеigandre ответ Levadia (раскрыть)
06 октября в 19:39
Вот в чем проявляется чехарда в Локо?
112910415
112910415
06 октября в 19:38
опять математически точно просчитанный ход ?
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 19:38
Вот это размах! 😁
Levadia
Levadia
06 октября в 19:36
Сомневаюсь,что подпишут,но кто его знает,учитывая ту чехарду,что в ЛОКО творится.
нечитайло
нечитайло
06 октября в 19:24
Вопрос денег, как обычно
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 19:20
Как много нулей увидит,так закричит : С детства мечтал!
STVA 1
STVA 1
06 октября в 19:12
когда то он числился в перспективных
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