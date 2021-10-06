«Локомотив» может подписать ещё одного игрока «Челси»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Челси» Маланга Сарра, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Я слышал, что «Локомотив» и еще несколько клубов РПЛ интересуются Сарром. Но ничего конкретного пока не было. Готов ли Маланг к переезду в Россию? Всё зависит от предложения.
Напомним, что в летнее трансферное окно «Локомотив» арендовал у «Челси» полузащитника Фаустино Анджорина.
В преддверии второго международного перерыва в сезоне, Челси занимает первое место в Премьер-Лиге. Непросто, учитывая, что они играли с Арсеналом, Тоттенхэмом и Ливерпулем, а также принимали Астон Виллу и Манчестер Сити на «Стэмфорд Бридж». Чтобы попасть в основу, игрок должен проявить себя как минимум в двух матчах за «синих» во всех соревнованиях(выйдя на замену). По этой причине, такие игроки как Маркус Беттинелли, Маланг Сарр и Росс Баркли, не попадают в основной состав команды, несмотря на то, что последний впечатлил тремя выходами на замену. Так, Маланг Сарр вполне вероятно, что уйдет в аренду, куда? - не знаю. Локомотив для него неплохой вариант конечно. Я бы хотел.
В преддверии второго международного перерыва в сезоне, Челси занимает первое место в Премьер-Лиге. Непросто, учитывая, что они играли с Арсеналом, Тоттенхэмом и Ливерпулем, а также принимали Астон Виллу и Манчестер Сити на «Стэмфорд Бридж». Чтобы попасть в основу, игрок должен проявить себя как минимум в двух матчах за «синих» во всех соревнованиях(выйдя на замену). По этой причине, такие игроки как Маркус Беттинелли, Маланг Сарр и Росс Баркли, не попадают в основной состав команды, несмотря на то, что последний впечатлил тремя выходами на замену. Так, Маланг Сарр вполне вероятно, что уйдет в аренду, куда? - не знаю. Локомотив для него неплохой вариант конечно. Я бы хотел.