Сутормин: «Нельзя утверждать, что Дзюба подставил сборную России»

Полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мыслями по поводу отказа от вызова в национальную команду на матчи отбора к ЧМ -2022:

Возможно, у Артёма были на это объективные причины. Надо принять выбор Дзюбы и идти вперёд.

Нельзя утверждать, что Дзюба подставил сборную России. Наверное, сейчас все так думают, потому что Артём набрал приличную форму. Но когда его не было на сентябрьских поединках, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам в состоянии оценивать свои игровые кондиции.