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Сутормин: «Нельзя утверждать, что Дзюба подставил сборную России»

вчера, 12:10

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мыслями по поводу отказа Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022:

Возможно, у Артёма были на это объективные причины. Надо принять выбор Дзюбы и идти вперёд.

Нельзя утверждать, что Дзюба подставил сборную России. Наверное, сейчас все так думают, потому что Артём набрал приличную форму. Но когда его не было на сентябрьских поединках, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам в состоянии оценивать свои игровые кондиции.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:36
Отсутствие Дзюбы только подтвердило правильность поговорки о том, что незаменимых нет, есть незаменённые!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:40
5 игр без Дзюбы - 4 победы, одна ничья и лишь один пропущенный мяч!!!
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 16:08
дзюба , своим отказом. только помог Карпину и сборной. ребята поверили в себя и выдали отличный результат. нет еще хорошей игры. но она придет. а дзюба пусть сидит и думает-вместе с ребятами мог быть и я...но дзюба в отстойнике, и больше в сборной его не будет. надеюсь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:21
Для этого бестолкового сборная тю-тю.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:06
Никто этого и не утверждает. И без Дзюбы справляются.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 14:23
Ну и дополню:" Презерватив - это одноразовый контроцептив, а 5, это позиция по жизни ".
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 14:12, ред.
Возможно я не прав, но прошу сравнить заявления Акинфеева и Дзюбы. Один сказал, что, условно возраст не позволяет тянуть такие нагрузки. Нормальное, честное признание. Второй сказал, что, по его мнению, он не в форме. Дальше боюсь нарваться на бан, но напишу. "Второй" Сам решает в какой форме он находится или это прерогатива тренера? Всë! Забыли Дзюбу!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 13:54
Думаю Рукаку на всегда хлопнул дверью навсегда.Пусть теперь занимается своими делами 74.)))
112910415
112910415
вчера в 13:32
себя подставил
красивенькие слова про патриотизм опроверг делом
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:11
Конечно,спасибо за отказ Артемону-он освободил и раскрепостил всех футболистов,которые вынуждены думать и прилагать усилия к преодолению трудностей.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:10
Спасибо ему, наконец сборная играла в полном составе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:56, ред.
Своим отказам Дзюба не подставил сборную, а внёс неоценимую помощь и пользу своим отсутствием в ней! Без Дзюбы у сборной, наконец то, появилась возможность играть в совершенно другой футбол - умный и комбинационный, более разнообразный с большим количеством передач низом, а не с приевшимися и давно изученными всеми соперниками, забросами на этого Дзюбу! Так же появилась возможность привлекать в сборную более разноплановых нападающих, не играющих столбами. Так что скажем всей страной:"Спасибо тебе, товарищ Дзюба! Это был твой самый мудрый поступок за твои 33 прожитых года!"
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:49, ред.
Спасибо Дзюбе. Он помог убедиться, что сборная прекрасно справляется и без него.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:30
Ну правильно все...каждый сам выбирает себе путь....
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:29
Между строк... Сутормин: своим отказом Зюба только помог сборной.
Вся страна должна сказать спасибо.
протон
протон
вчера в 12:29
Дзюба видимо думал, вот как проиграет сборная, то вспомнят меня и начнут вновь вызывать, но Карпин сделал по другому, он просто победил и показал что тот не нужен)))
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:26
Как же здорово,что зюбы нет в Сборной и Спартаке!От такого недоразумения избавились,а для зенита самое то!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:19, ред.
Два последних матча, убедили, что наличие Дзюбы в составе сборной совершенно не нужно. Дзюба, конечно, думал, что после недобора очков в последних матчах к нему приползут на коленях и будут умолять его вернуться в сборную, но здесь мы убедились, что если не игра, то результаты матчей и самоотдача игроков без Дзюбы стали только лучше. Это если даже не обсуждать вариативность тактик на игру:
протон
протон
вчера в 12:15
Рукаку ленивый пешеход и он далеко не тащер. Он лидер по клоунизму, но когда он в команде я не вижу какого вожака или действительно человека, способного усилить игру. Стоять весь матч в штрафной и кивать тыквой может легко Заболотный. Тот в отличие от Дзюбы еще иногда на рывки способен.
Игры в сборной ДОКАЗАЛИ, что необходимость Дзюбы отсутствует!
протон
протон
вчера в 12:15
Подставил если бы согласился играть!)))) А так все норм)))))
А в его услугах сборная больше не нуждается. Это период остался позади.
yspgzx2mj3x4
yspgzx2mj3x4
вчера в 12:13
Дзюба решил не позорится.
beefs
beefs
вчера в 12:13
Дзюба свое место в сборной профукал...
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