Сутормин — о капитанстве: «Сложно описать словами»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Словении (2:1).
Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!
Даже 37-ми летний капитан сборной Панамы на последнем ЧМ Филиппе Балой стоил в 290 раз дороже...(175 т.евро)
Даже 37-ми летний капитан сборной Панамы на последнем ЧМ Филиппе Балой стоил в 290 раз дороже...(175 т.евро)
Новый капитан на каждом матче — я лично такого не припомню. Но похоже, что это помогает сплотить коллектив и избежать бесполезных разговоров о капитанстве. Ну и укольчик в сторону Артёмки, ЧСВ которого давно пора было остудить.
Новый капитан на каждом матче — я лично такого не припомню. Но похоже, что это помогает сплотить коллектив и избежать бесполезных разговоров о капитанстве. Ну и укольчик в сторону Артёмки, ЧСВ которого давно пора было остудить.
Тема с переходящим капитанством внезапно зашла - все кто получал повязку проводили матч на хорошем для себя уровне
Тема с переходящим капитанством внезапно зашла - все кто получал повязку проводили матч на хорошем для себя уровне