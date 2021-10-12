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Сутормин — о капитанстве: «Сложно описать словами»

вчера, 11:46

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Словении (2:1).

Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:41
Хороший матч провёл Сутормин, очень хороший.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
Сутормин наверное единственный в мире капитан сборной за 600 евро (50000 рублей).....

Даже 37-ми летний капитан сборной Панамы на последнем ЧМ Филиппе Балой стоил в 290 раз дороже...(175 т.евро)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:25
Молодлец,справился!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:52
Теперь должен пахать за себя и за того парня.
протон
протон
вчера в 12:19
Жаль отец не видит каких высот он добился.
Новый капитан на каждом матче — я лично такого не припомню. Но похоже, что это помогает сплотить коллектив и избежать бесполезных разговоров о капитанстве. Ну и укольчик в сторону Артёмки, ЧСВ которого давно пора было остудить.
протон
протон
вчера в 12:18
Очень качественный матч провел, особенно первый тайм

Тема с переходящим капитанством внезапно зашла - все кто получал повязку проводили матч на хорошем для себя уровне
batog
batog ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
По роте... А капитан Джикия!!!
Cat01
Cat01
вчера в 11:59
Карпин психолог...
Пепс
Пепс
вчера в 11:58
50 центов явно подорожал 😄😄😄😄😄
4RT
4RT
вчера в 11:49
Не капитан,а дежурный по команде
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