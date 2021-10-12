Сутормин — о капитанстве: «Сложно описать словами»

Полузащитник «Зенита» и сборной России поделился эмоциями от получения капитанской повязки в матче отборочного этапа ЧМ -2022 против Словении (2:1).

Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!