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Мостовой: «Теперь Россию можно считать фаворитом группы»

вчера, 09:17
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2022.

Первое место в группе — прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли — теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв.

Гол Джикии? Каких голов мы только не видели. Попал классно, сориентировался, был спиной к воротам и только так мог пробить. Молодец, здорово ударил.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:50
а что изменилось что мы пока на первом месте шансы как были так и остались 50/50
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 15:32
Засунул бы свой поганый язык себе в з....у,быстро забыл,какую пургу гнал перед матчем.
AMT
AMT
вчера в 14:56
И тебя Саша Мостовой в очередной раз жаба задавила....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:25
Снова мост не то говорит, фаворитом остаются хорваты если даже вчера они бы проиграли.
протон
протон
вчера в 12:06
Здесь Мостовой не прав.
Уверенных в победе в гостях над Хорватией очень мало. А кто такой фаворит в данном случае?
На кого все, кому это интересно, делают ставки.
Обычный ход наших мыслей: Россия и Хорватия выигрывают свои предпоследний игры, а в последней игре Хорватия выходит на первое место с разницей +1.
Конечно, возможны менее вероятные варианты, в том числе и незапланированные проигрыши в предпоследний играх
протон
протон
вчера в 12:05
Ох, ребята, не звездели бы вы попусту.
Фаворит , не фаворит надо выходить и играть и как показывает наш опыт играть со всеми, там ещё Кипр впереди
batog
batog
вчера в 11:53
Кто бы мог подумать, а Саша??????
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:41
Саню бросает из крайности в крайность.
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
вчера в 10:51
Выйграть у Кипра и ничья с Хорватией. Выход на прямую.
45bsg75qzb9g
45bsg75qzb9g
вчера в 10:45
До матча в Хорватии можно
Caniggia
Caniggia ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 10:43
Для нас это было бы замечательное развитие событий!
112910415
112910415
вчера в 10:39
не надо про фаворитов !
этот психологический груз точно лишний
CSKA2012
CSKA2012 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:20
Как бы с ними не сыграло это плохую шутку - помчаться вперед и пропустить от России )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:09
Всё опасное для нас начинается сейчас.
berda2003
berda2003
вчера в 10:02
этот бывший "царь" задолбал - его похвала, как горчица, всё время кусает карпина, завистливый до ужаса чувак...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:59
Трудно не согласиться, показатели на лицо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:51
Зачем все эти хвалебные оды и разговоры про фаворита. Мы сделали ещё один шаг к цели. Но не главный и не последний. Заслуженная трудовая победа.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:42, ред.
Не согласен с Мостовым. Фаворитом остаётся Хорватия за счёт фактора своего поля, где они с сумасшедшим настроем и неистовой поддержкой трибун, способны обыграть любую сборную мира!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:37
Пусть фаворитами останутся хорваты, а мы просто выйдем с первого места группы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:23
Надо ещё две игры выигрвть,а то уже начинают диферамбы петь!
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