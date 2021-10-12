Мостовой: «Теперь Россию можно считать фаворитом группы»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2022.
Первое место в группе — прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли — теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв.
Гол Джикии? Каких голов мы только не видели. Попал классно, сориентировался, был спиной к воротам и только так мог пробить. Молодец, здорово ударил.
Уверенных в победе в гостях над Хорватией очень мало. А кто такой фаворит в данном случае?
На кого все, кому это интересно, делают ставки.
Обычный ход наших мыслей: Россия и Хорватия выигрывают свои предпоследний игры, а в последней игре Хорватия выходит на первое место с разницей +1.
Конечно, возможны менее вероятные варианты, в том числе и незапланированные проигрыши в предпоследний играх
Уверенных в победе в гостях над Хорватией очень мало. А кто такой фаворит в данном случае?
На кого все, кому это интересно, делают ставки.
Обычный ход наших мыслей: Россия и Хорватия выигрывают свои предпоследний игры, а в последней игре Хорватия выходит на первое место с разницей +1.
Конечно, возможны менее вероятные варианты, в том числе и незапланированные проигрыши в предпоследний играх
Фаворит , не фаворит надо выходить и играть и как показывает наш опыт играть со всеми, там ещё Кипр впереди
Фаворит , не фаворит надо выходить и играть и как показывает наш опыт играть со всеми, там ещё Кипр впереди
этот психологический груз точно лишний
этот психологический груз точно лишний