Мостовой: «Теперь Россию можно считать фаворитом группы»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы национальной команды в борьбе за прямую путёвку на ЧМ -2022.

Первое место в группе — прекрасный промежуточный итог. Хорошо, что хорваты потеряли — теперь им надо у нас выигрывать. Теперь Россию можно считать фаворитом группы, у нас два очка отрыв.

Гол Джикии? Каких голов мы только не видели. Попал классно, сориентировался, был спиной к воротам и только так мог пробить. Молодец, здорово ударил.