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Газзаев: «Сборная России сразу показала, что приехала за победой»

вчера, 09:02
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе национальной команды над словенцами в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022:

Сборная России сразу показала, что приехала за победой.

Несмотря на сложную игру, команда добилась нужного результата. Тем более Хорватия со Словакией сыграли вничью, а мы вырвались на первое место. С хорватами будет достаточно ничейного результата. Тогда сможем напрямую выйти на турнир.

Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Россиянам удалось обогнать хорватов, у которых 17 очков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:10
мне всегда нравился карпин как игрок (хотя я к спартаку никаким боком)-- колючий, резкий, какойто "конкретный" в каждом эпизоде, не ссыкло, никогда не тушевался когда все не так, где то наглый... если он привьет хоть что из этого игрокам сборной-- игроками лучше они не станут, но бойцами станут.
протон
протон
вчера в 12:08
Карпин - сильный психолог и харизматик. Даже если что-то не получается у игроков на поле, он принимает удар на себя. Достойно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:03
Не сразу,а через 10 минут,и постепенно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:19, ред.
Вот это другое дело! Что с ними успел за 3 дня сделать Карпин, непонятно, но вчера в Мариборе,действительно, играла другая сборная! Думаю, ещё просто Словакия на сегодня, прилично сильнее Словении, что она и доказала в Загребе, где могла брать 3 очка, если бы не пропустила дурацкий гол со штрафного от Модрича. Вот теперь точно всё в наших руках! И как же это приятно осознавать. Давно такого чувства не испытывал. Но фаворитом по прежнему является сборная Хорватии, а мы лишь создали максимально комфортный гандикап, который только могли создать перед матчем в Загребе. Всего полтора шага сделать осталось - прихлопнуть дома Кипр и не проиграть в Загребе! Всех с победой и вперёд, Россия!
cska1948
cska1948 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:19
Под руководством Карпина наша сборная не проиграла ни одного матча и более того, вышла на чистое первое место в группе. А для этого ОДНОГО фарта явно недостаточно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:12
Молодцы ребята!
sihafazatron
sihafazatron ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 09:11
ну вот с хорватами и узнаем
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:03
А может наша сборная не так слаба как мы считаем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:03
Этот матч получился...
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