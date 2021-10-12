Газзаев: «Сборная России сразу показала, что приехала за победой»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о победе национальной команды над словенцами в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022:
Сборная России сразу показала, что приехала за победой.
Несмотря на сложную игру, команда добилась нужного результата. Тем более Хорватия со Словакией сыграли вничью, а мы вырвались на первое место. С хорватами будет достаточно ничейного результата. Тогда сможем напрямую выйти на турнир.
Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Россиянам удалось обогнать хорватов, у которых 17 очков.