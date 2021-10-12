Булыкин: «Джикия сыграл просто отлично»

Бывший форвард «Локомотива» прокомментировал победу сборной России в Словении.

Хорошо, что выиграли. Все молодцы, бились до последнего, но Джикия для меня лучший игрок матча. Он сыграл просто отлично, ещё и забил победный гол-красавец.