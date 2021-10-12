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Булыкин: «Джикия сыграл просто отлично»

вчера, 10:59
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной России в Словении.

Хорошо, что выиграли. Все молодцы, бились до последнего, но Джикия для меня лучший игрок матча. Он сыграл просто отлично, ещё и забил победный гол-красавец.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:58
Герой матча.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 12:37
Гол шикарный! Однако какие пасы Джика выдает почти от своей штрафной через всё поле по диагонали прямо в ноги своему игроку на чужой половине поля!
Загляденье. И в обороне надежен.
протон
протон
вчера в 11:37
Джикия как боженька пробил!
"Интересно, где нападающие, конечно!"
Этим вопросом задавалась вся страна.
Со времен сборной Хиддинка вернулось желание болеть за сборную. ЧМ-18 всё-таки отдельная история вне зависимости от личностей ввиду домашнего турнира. Сегодня же на всю катушку.
xpuv53d7xtfe
xpuv53d7xtfe
вчера в 11:08
Гол был просто великолепен.
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