Булыкин: «Джикия сыграл просто отлично»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной России в Словении.
Хорошо, что выиграли. Все молодцы, бились до последнего, но Джикия для меня лучший игрок матча. Он сыграл просто отлично, ещё и забил победный гол-красавец.
Загляденье. И в обороне надежен.
Загляденье. И в обороне надежен.
"Интересно, где нападающие, конечно!"
Этим вопросом задавалась вся страна.
Со времен сборной Хиддинка вернулось желание болеть за сборную. ЧМ-18 всё-таки отдельная история вне зависимости от личностей ввиду домашнего турнира. Сегодня же на всю катушку.
"Интересно, где нападающие, конечно!"
Этим вопросом задавалась вся страна.
Со времен сборной Хиддинка вернулось желание болеть за сборную. ЧМ-18 всё-таки отдельная история вне зависимости от личностей ввиду домашнего турнира. Сегодня же на всю катушку.