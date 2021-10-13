Фоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

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вчера, 22:40

Нападающий «Манчестер Сити» в ближайшее время должен продлить трудовое соглашение с «горожанами». Стороны уже уладили все детали. Новый контракт будет действовать 6 лет и закончится в 2027 году.

Заработная плата игрока не называется. По слухам, она позволит нападающему стать одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мировом футболе.

21-летний Фоден провел 130 матчей за «Сити», забив 33 гола.