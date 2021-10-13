Фоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшее время должен продлить трудовое соглашение с «горожанами». Стороны уже уладили все детали. Новый контракт будет действовать 6 лет и закончится в 2027 году.
Заработная плата игрока не называется. По слухам, она позволит нападающему стать одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мировом футболе.
21-летний Фоден провел 130 матчей за «Сити», забив 33 гола.
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Топарь. Будет одним из лучших в Мире
Фоден прогрессирует на глазах, станет ключевым игроком Сити на долгие годы.
Здесь есть и про нарушения и про аватары (картинки профилей), пункты 5.1 и 2.3 соответственно - https://www.soccer.ru/rules
Здесь есть и про нарушения и про аватары (картинки профилей), пункты 5.1 и 2.3 соответственно - https://www.soccer.ru/rules