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Фоден близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

вчера, 22:40

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшее время должен продлить трудовое соглашение с «горожанами». Стороны уже уладили все детали. Новый контракт будет действовать 6 лет и закончится в 2027 году.

Заработная плата игрока не называется. По слухам, она позволит нападающему стать одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мировом футболе.

21-летний Фоден провел 130 матчей за «Сити», забив 33 гола.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:18
Тут игрок не продешевит.
санек002
санек002
вчера в 22:59
СНАЧАЛА ПРОЧЕЛ ФЕДУН ГЫ ГЫ
протон
протон
вчера в 22:50
После Тотти единственный кто реально может провести всю карьеру в одном клубе. Верим в него.
Топарь. Будет одним из лучших в Мире
Фоден прогрессирует на глазах, станет ключевым игроком Сити на долгие годы.
David Young
David Young ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:48
Здравствуйте. Нам давно известно об этой картинке. В правилах мата в числе нарушений нет, сам по себе мат, если он есть но при этом других нарушений нет, нарушением не является. Понимаю почему Вы спрашиваете об этом, но здесь мы не можем удалить ту картинку профиля - согласно правилам на то нет оснований.

Здесь есть и про нарушения и про аватары (картинки профилей), пункты 5.1 и 2.3 соответственно - https://www.soccer.ru/rules
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:44
В богатом клубе хорошо контракт продлять.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:43
Думаю договорятся.
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