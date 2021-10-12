Бареллу не устраивает предложение «Интера» по новому контракту

«Интер» намерен подписать новый контракт с полузащитником Николо Бареллой.
Текущее соглашение футболиста истекает в 2024 году, однако миланский клуб хочет предложить игроку новую сделку, потому что в подписании Бареллы заинтересованы «Атлетико» и ПСЖ. «Интер» провёл переговоры с агентом полузащитника, однако стороны далеки от подписания нового контракта. Барелла хотел бы получать в составе чемпионов Италии 6 млн евро за сезон, а миланский клуб готов предложить ему только 4,5 млн евро.
С момента перехода в «Интер» в 2019 году Барелла сыграл за команду 96 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 26 результативных передач.
Он выделил свой лучший гол за Интер: «Я думаю, что гол против Фиорентины на Кубке Италии, потому что это был самый сложный с точки зрения координации. Я рад, что мяч попал в угол».
О своей любимой музыке Барелла заявил: «Я слушаю немного рэпа, особенно итальянскую рэп музыку. А поскольку я отец трех девочек, я слушаю и детские песни».
О своей дружбе с Брозовичем он сказал: «Это была естественная дружба, мы два довольно прямых и искренних человека. И поэтому нам нравится быть вместе, шутить и веселиться».
На вопрос своего любимого игрока НБА, помимо Леброна Джеймса, он ответил:
«Эх, помимо Леброна, мой любимый игрок - Кармело Энтони. Мне нравится его элегантность и его кадры».
Что касается выбора номера рубашки, Барелла заявил: «Я всегда любил 18, когда я прибыл в Интер, там был Асамоа, и поэтому мне пришлось обратиться к другому номеру, и я выбрал 23, потому что это номер моего кумира, Леброна Джеймса».
Наконец, он отдал дань уважения Станковичу, заявив, что: «Одним из моих кумиров был Деян Станкович, он мне всегда нравился как игрок. Я всегда старался взять от него лучшее и стараться преуспеть, как он это делал с Интером».
Ну как вы видите - он вполне счастливый. Дело в деньгах прямо сейчас, но думаю будет компромис.
Он выделил свой лучший гол за Интер: «Я думаю, что гол против Фиорентины на Кубке Италии, потому что это был самый сложный с точки зрения координации. Я рад, что мяч попал в угол».
О своей любимой музыке Барелла заявил: «Я слушаю немного рэпа, особенно итальянскую рэп музыку. А поскольку я отец трех девочек, я слушаю и детские песни».
О своей дружбе с Брозовичем он сказал: «Это была естественная дружба, мы два довольно прямых и искренних человека. И поэтому нам нравится быть вместе, шутить и веселиться».
На вопрос своего любимого игрока НБА, помимо Леброна Джеймса, он ответил:
«Эх, помимо Леброна, мой любимый игрок - Кармело Энтони. Мне нравится его элегантность и его кадры».
Что касается выбора номера рубашки, Барелла заявил: «Я всегда любил 18, когда я прибыл в Интер, там был Асамоа, и поэтому мне пришлось обратиться к другому номеру, и я выбрал 23, потому что это номер моего кумира, Леброна Джеймса».
Наконец, он отдал дань уважения Станковичу, заявив, что: «Одним из моих кумиров был Деян Станкович, он мне всегда нравился как игрок. Я всегда старался взять от него лучшее и стараться преуспеть, как он это делал с Интером».
Ну как вы видите - он вполне счастливый. Дело в деньгах прямо сейчас, но думаю будет компромис.