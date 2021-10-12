Бареллу не устраивает предложение «Интера» по новому контракту

1634048256

вчера, 17:17

«Интер» намерен подписать новый контракт с полузащитником .

Текущее соглашение футболиста истекает в 2024 году, однако миланский клуб хочет предложить игроку новую сделку, потому что в подписании Бареллы заинтересованы «Атлетико» и ПСЖ . «Интер» провёл переговоры с агентом полузащитника, однако стороны далеки от подписания нового контракта. Барелла хотел бы получать в составе чемпионов Италии 6 млн евро за сезон, а миланский клуб готов предложить ему только 4,5 млн евро.

С момента перехода в «Интер» в 2019 году Барелла сыграл за команду 96 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 26 результативных передач.