ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Бареллу не устраивает предложение «Интера» по новому контракту

вчера, 17:17

«Интер» намерен подписать новый контракт с полузащитником Николо Бареллой.

Текущее соглашение футболиста истекает в 2024 году, однако миланский клуб хочет предложить игроку новую сделку, потому что в подписании Бареллы заинтересованы «Атлетико» и ПСЖ. «Интер» провёл переговоры с агентом полузащитника, однако стороны далеки от подписания нового контракта. Барелла хотел бы получать в составе чемпионов Италии 6 млн евро за сезон, а миланский клуб готов предложить ему только 4,5 млн евро.

С момента перехода в «Интер» в 2019 году Барелла сыграл за команду 96 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 26 результативных передач.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:33
24-летний игрок выиграл Скудетто, играя за Нерадзурри, в дополнение к этому, он стал играть за сборную Италии, с которой он летом выиграл Евро-2020. Барелла хочет пойти гораздо дальше с клубом. Тем не менее, он вносит свой вклад в течение многих сезонов, моделируя свои амбиции по примеру нынешнего тренера «Црвены Звезды» Деяна Станковича, который отыграл девять сезонов и провел более трехсот матчей за Нерадзурри, прежде чем уйти из игры.


Он выделил свой лучший гол за Интер: «Я думаю, что гол против Фиорентины на Кубке Италии, потому что это был самый сложный с точки зрения координации. Я рад, что мяч попал в угол».

О своей любимой музыке Барелла заявил: «Я слушаю немного рэпа, особенно итальянскую рэп музыку. А поскольку я отец трех девочек, я слушаю и детские песни».

О своей дружбе с Брозовичем он сказал: «Это была естественная дружба, мы два довольно прямых и искренних человека. И поэтому нам нравится быть вместе, шутить и веселиться».

На вопрос своего любимого игрока НБА, помимо Леброна Джеймса, он ответил:
«Эх, помимо Леброна, мой любимый игрок - Кармело Энтони. Мне нравится его элегантность и его кадры».

Что касается выбора номера рубашки, Барелла заявил: «Я всегда любил 18, когда я прибыл в Интер, там был Асамоа, и поэтому мне пришлось обратиться к другому номеру, и я выбрал 23, потому что это номер моего кумира, Леброна Джеймса».

Наконец, он отдал дань уважения Станковичу, заявив, что: «Одним из моих кумиров был Деян Станкович, он мне всегда нравился как игрок. Я всегда старался взять от него лучшее и стараться преуспеть, как он это делал с Интером».

Ну как вы видите - он вполне счастливый. Дело в деньгах прямо сейчас, но думаю будет компромис.
Князь-Правдоруб
Князь-Правдоруб
вчера в 18:40
Слишком переоценённый игрок. ЧЕ всё показал.
drug01
drug01
вчера в 17:59
Надо искать новую команду
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:43
Ну если захочет деньги, то ПСЖ самый раз...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:40
Ну а что, имеет право!
msf5vetnzjw5
msf5vetnzjw5
вчера в 17:30
Не до чего они не договорятся.
9fsgf7p3hyzj
9fsgf7p3hyzj
вчера в 17:22
Значит надо сваливать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:18
Да сумеют они договориться...
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:18
Нужно искать компромисс
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