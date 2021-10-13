Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

Источник со ссылкой на Sport1 сообщает, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с клубом.
Действующее соглашение игрока с немецкой командой рассчитано до 2023 года.
В скором времени 35-летний вратарь пролонгирует свой договор.
Йозуа Киммих и Леон Горецка уже посвятили расцвет своей карьеры, подписав новые сделки. Немецкий клуб ведет переговоры с Сержем Гнабри о новом контракте. Следующим в очереди на новый контракт после Гнабри может стать Мануэль Нойер.
Нойер не планирует искать новых приключений на этом этапе своей карьеры. Немецкий игрок сборной очень хочет сыграть в Баварии и где, в конечном итоге, «подорвет» свою "блестящую" футбольную карьеру. Текущая сделка Нойера должна завершиться в 2023 году, поэтому переговоры о новом контракте в идеале должны начаться после окончания текущей кампании.
После серьезной травмы в 2017 году Нойер на какое-то время немного похудел. Однако за последние пару сезонов немецкий вратарь вернулся к своим лучшим результатам. Несмотря на то, что в начале этого года ему исполнилось 35 лет, Нойер остается одним из лучших вратарей в мире. Его выступления в прошлом сезоне привели к тому, что он был номинирован на «Трофей Яшина».
Бавария может попытаться снизить заработную плату Нойера в следующих нескольких сделках, или срок контракта может сократиться. Баварский клуб придерживается другого подхода, раздавая сделки старшим игрокам, что вполне понятно.
Решение Нойера продлить срок может стать плохой новостью для Александра Нубеля. Молодой вратарь должен сменить Нойера в клубе и сборной. В 2020 году Нубель перешел в Баварию из «Шальке» бесплатно. Он боролся за игровое время в своем дебютном сезоне из-за потрясающей формы Нойера.
В конце концов, Нубель присоединился к Монако по кредитному соглашению на два года, чтобы получить игровое время. Ожидается, что он бросит вызов Нойеру, когда он вернется. Однако новая сделка с Нойером может посеять семена сомнения в сознании юного "любителя".
Очевидно, Нойер является ключевым игроком Баварии на поле и за его пределами. Он определенно может сделать потрясающую работу, помимо своей нынешней сделки. Однако Бавария должна принять решение относительно сделки Нойера таким образом, чтобы они оставались на правильном пути с точки зрения получения для него долгосрочного преемника.
Йозуа Киммих и Леон Горецка уже посвятили расцвет своей карьеры, подписав новые сделки. Немецкий клуб ведет переговоры с Сержем Гнабри о новом контракте. Следующим в очереди на новый контракт после Гнабри может стать Мануэль Нойер.
Нойер не планирует искать новых приключений на этом этапе своей карьеры. Немецкий игрок сборной очень хочет сыграть в Баварии и где, в конечном итоге, «подорвет» свою "блестящую" футбольную карьеру. Текущая сделка Нойера должна завершиться в 2023 году, поэтому переговоры о новом контракте в идеале должны начаться после окончания текущей кампании.
После серьезной травмы в 2017 году Нойер на какое-то время немного похудел. Однако за последние пару сезонов немецкий вратарь вернулся к своим лучшим результатам. Несмотря на то, что в начале этого года ему исполнилось 35 лет, Нойер остается одним из лучших вратарей в мире. Его выступления в прошлом сезоне привели к тому, что он был номинирован на «Трофей Яшина».
Бавария может попытаться снизить заработную плату Нойера в следующих нескольких сделках, или срок контракта может сократиться. Баварский клуб придерживается другого подхода, раздавая сделки старшим игрокам, что вполне понятно.
Решение Нойера продлить срок может стать плохой новостью для Александра Нубеля. Молодой вратарь должен сменить Нойера в клубе и сборной. В 2020 году Нубель перешел в Баварию из «Шальке» бесплатно. Он боролся за игровое время в своем дебютном сезоне из-за потрясающей формы Нойера.
В конце концов, Нубель присоединился к Монако по кредитному соглашению на два года, чтобы получить игровое время. Ожидается, что он бросит вызов Нойеру, когда он вернется. Однако новая сделка с Нойером может посеять семена сомнения в сознании юного "любителя".
Очевидно, Нойер является ключевым игроком Баварии на поле и за его пределами. Он определенно может сделать потрясающую работу, помимо своей нынешней сделки. Однако Бавария должна принять решение относительно сделки Нойера таким образом, чтобы они оставались на правильном пути с точки зрения получения для него долгосрочного преемника.