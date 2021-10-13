Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

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вчера, 09:38

Источник со ссылкой на Sport1 сообщает, что голкипер «Баварии» близок к продлению контракта с клубом.

Действующее соглашение игрока с немецкой командой рассчитано до 2023 года.

В скором времени 35-летний вратарь пролонгирует свой договор.