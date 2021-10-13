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«Барселона» пропишет отступные в 1 млрд евро в новом контракте Педри

вчера, 15:52

Как сообщает источник, «Барселона» в ближайшее время собирается подписать новый контракт с полузащитником Педри.

Утверждается, что клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.

Также отмечается, что каталонский клуб пропишет отступные в размере одного миллиарда евро в договоре.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 20:30
это внебрачный сын Ома.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:29
это что же получается,один игрок будет стоить чуть дешевле,чем вся Барса?!
Ещё бы что то подобное прописали в контракте Кумана.кто его заберёт,тот получит отступные в лярд
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Belgie2020 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:08
ага . черышев ,отступные 200 млн . итог, продажа валенсии за 17 млн
протон
протон
вчера в 20:04
Новости летом: «Ньюкасл готов приобрести Педри»
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:09
А вот это правильно.
Nazi
Nazi
вчера в 18:01
Продадут Ньюкаслу и долгов как не бывало :)
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:48
Офигеть...в книгу рекордов Гиннеса...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:18
А чего такого в нем выдающегося?
Землянин
Землянин
вчера в 17:02
222 млн на Неймара не сработали, теперь на миллиарды перешли 🎃 Мир сошёл с ума на этом футболе
Islam0500
Islam0500
вчера в 16:54
Случай с Неймаром научил их жизни.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:30
Ну ничего себе!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:04
Можно хоть десять прописать))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:59
Ньюкасла боятся))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55, ред.
Какие на ... отступные ?!!))) На ладан дышите .
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