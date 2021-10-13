«Барселона» пропишет отступные в 1 млрд евро в новом контракте Педри

Как сообщает источник, «Барселона» в ближайшее время собирается подписать новый контракт с полузащитником Педри.
Утверждается, что клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.
Также отмечается, что каталонский клуб пропишет отступные в размере одного миллиарда евро в договоре.
Ещё бы что то подобное прописали в контракте Кумана.кто его заберёт,тот получит отступные в лярд
Ещё бы что то подобное прописали в контракте Кумана.кто его заберёт,тот получит отступные в лярд