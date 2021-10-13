«Барселона» пропишет отступные в 1 млрд евро в новом контракте Педри

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вчера, 15:52

Как сообщает источник, «Барселона» в ближайшее время собирается подписать новый контракт с полузащитником Педри.

Утверждается, что клуб и полузащитник согласовали все детали соглашения, которое будет рассчитано до июня 2026 года.

Также отмечается, что каталонский клуб пропишет отступные в размере одного миллиарда евро в договоре.