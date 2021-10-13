Карпин: «А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?»

Главный тренер сборной России рассказал о возможном продлении контракта с национальной командой.

Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки – продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта.

Получал какие-то сигналы от руководства РФС ? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную – моё, а клуб – не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.