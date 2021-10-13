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Карпин: «А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?»

вчера, 10:21

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможном продлении контракта с национальной командой.

Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки – продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта.

Получал какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически.

Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную – моё, а клуб – не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926 ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 14:11
В последней игре хлопнули Локо значит все поправимо
gentlewolf
gentlewolf ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 13:31, ред.
Я вижу, вовремя он с Ростова соскочил, тот проигрывает всем подряд.
Ислам0926
Ислам0926 ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 12:56, ред.
Во первых у него зарплата ниже чем в Ростове и в Ростове любят Карпина не зная фактов не следует судить а что Карпин сказал что если займет 1 место то контракт заканчивается и что придет в голову Дюкова он не знает может он решит пригласит другого тренера
Lexand
Lexand
вчера в 20:20
Уверены.
Сергей 1059
Сергей 1059 ответ Karlnfo (раскрыть)
вчера в 19:15
Абсолютно согласен. Бабки перед глазами,а сборная для него предмет заработка.
Сергей 1059
Сергей 1059
вчера в 18:22
Не фортовый, а понтовый. Понты аж через край. Пока дуракам везёт. А Словакию им на руках носить надо. Вы же понимаете. В двух играх подарки от Словакии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:47
папа Карпин наведёт порядок в этой сборной.и первый проступок это вышвырнули Дзюбу
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:00
Валера,не мути воду и не вы......ся,пока тебя хвалят и ценят,работай.
adekvat
adekvat
вчера в 16:53
Дзюба чихнул на Карпина. Новый вирус Dзю 21.клуб выше сборной, там еще Фернандес под брызги попал.
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 16:34
что то разочаровал он своими словами про контракт и деньги.
На*ер он такой нужен в сборной?
Слова иностранца какого-то
По крайней мере из его уст такие слова не должны были исходить.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:32
Ниже второго уже не могут опуститься.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 15:41
Ещё одного Хидинга для сборной нехвотает,а наши тренеры не умеют ставить современный дающий результат футбол,всё примитивно у них,тем более у тренеров Спартака одни стеночки и забигание на уме...
zooveterinar
zooveterinar ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 15:34
Согласен ,рассуждают так,как будто вышли с первого места и уже готовимся к чм!!!А в действительности занимаем шатающееся под ногами первое место в группе,которое может превратиться во 2-е,или 3-е!!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:26
О, меня осенило.
Валера после взятия словенцев попал на карандаш к шейхам?
Ньюкасл АПолОН Тайн.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:20
Ага, откажется по своей воле от такого кормила?
Прям вижу, такой Карпин выходит к рампе и говорит: "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов"
В Ростове люди в испуге перекрестятся, что не обратно.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:37
Да и больно надо. Фартовый? Может быть. Но игры как не было, так и нет. Даже если и прорвёмся кое-как на чемп, там уже без шансов. Нужен тренер, умеющий раскрывать молодые таланты и ставить игру в современный футбол.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 14:18
Лично я оценю, если он не продлит контракт, выведя сборную на ЧМ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:15
У Валеры оказывается есть даже план С! Во даёт).
311
311
вчера в 13:49
А если не продлит, чем он тогда отличается от Дзюбы?)
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 13:26
Заур Тедеев пока греет место в Ростове )))
Мessi 10
Мessi 10 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:13
По мне так Валера не производит впечатление человека, который вцепится в тренерское кресло и будет держаться до последнего. Валера в хорошем смысле слова конкретный, и если будет не получаться, то уйдёт дабы не позориться. Будем посмотреть)
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:12
Уверен, Георгиевич продлит контракт, это он так, ради антуража выпендривается. Удачи сборной во главе с Карпиным.
альсато
альсато
вчера в 13:00
ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ИЗЛИШНЕЕ САМОМНЕНИЕ-чем совсем никакое!
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 12:58
У Пушкина помнится было по-другому(приют убогого чухонца)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:47
Валера верим !
Без эстоца нет России !
4RT
4RT
вчера в 12:31
Задолбали его тупыми вопросами
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 12:30
Много слишком Валера говорит, мы ещё никуда не вышли
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:29
Я думаю он не будет тупо сидеть!Приветствую))
Ravshan878
Ravshan878 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:20
Так и есть дружище.)
1bear
1bear
вчера в 12:16
Валера - верим
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