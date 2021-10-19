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Почеттино: «Месси счастлив в Париже»

вчера, 08:35

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино похвалил форварда команды Лионеля Месси.

Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в ПСЖ.

Он отлично адаптировался. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Не сомневаюсь, что он скоро наберет свою оптимальную форму.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 13:33
Ну конечно счастлив, ничего не делая получать зарплату
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:02
Почеттино: «Месси счастлив в Париже».
Это просто человек вышел на пенсию !!!)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:02
Всё блещет и блещет 😀😃😄
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:21
Любой человек вместо карлика тоже был бы счастлив, нихрена делает, мало того не умеет но исправно доит шейхов.
112910415
112910415
вчера в 10:56
не было у Лионеля другого выхода :
там все счастливы !
makkie
makkie
вчера в 10:55
Неймар, Мбаппе и Месси счастливы в ПСЖ.
Чего не скажешь о тренерах парижан, которых звёздные игроки команды с лёгкостью съедают при случае - Тухель, Эмери... и до Почеттино очередь дойдет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:12
Да ещё и судьи благоволят пуще прежнего...
ДСА
ДСА
вчера в 09:31
С его зарплатами можно быть счастливым везде.
cska1948
cska1948
вчера в 09:15
Хотел бы я видеть человека с деньгами как у Мессии, который жалуется на жизнь в Париже!
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:15
Там таких текстов-заготовок много еще.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:13
Уже кто то об этом уже говорил...:))))
qs6kxg27zhp9
qs6kxg27zhp9
вчера в 09:01
Аж от такого щастья тебе руку не пожал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:53
Некогда ему печалиться!
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:51, ред.
Откуда он знает? Не думаю что Лео ему это доложил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:49
Может быть скоро будет счастлив в Ньюкасле)
ОПС
ОПС
вчера в 08:49
Счастлив или нет только он знает.
1bear
1bear
вчера в 08:46
и с чего бы ему грустить? насчёт адаптировался - не уверен,может играть лучше
Cat01
Cat01
вчера в 08:42
Рады за него
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