Почеттино: «Месси счастлив в Париже».

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино похвалил форварда команды Лионеля Месси.
Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в ПСЖ.
Он отлично адаптировался. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Не сомневаюсь, что он скоро наберет свою оптимальную форму.
Это просто человек вышел на пенсию !!!)
Это просто человек вышел на пенсию !!!)
там все счастливы !
там все счастливы !
Чего не скажешь о тренерах парижан, которых звёздные игроки команды с лёгкостью съедают при случае - Тухель, Эмери... и до Почеттино очередь дойдет.
Чего не скажешь о тренерах парижан, которых звёздные игроки команды с лёгкостью съедают при случае - Тухель, Эмери... и до Почеттино очередь дойдет.