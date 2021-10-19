Почеттино: «Месси счастлив в Париже».

Наставник ПСЖ похвалил форварда команды .

Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в ПСЖ .

Он отлично адаптировался. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Не сомневаюсь, что он скоро наберет свою оптимальную форму.