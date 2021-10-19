Вернидуб — о Суперлиге: «„Шериф“ доказал, что футбол — это не только элита»

Главный тренер «Шерифа» прокомментировал идею создания Суперлиги.

Суперлига — это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем. Суперлига отдаёт предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты. Я понимаю их интересы, но это противоречит ценностям спорта, что мы смогли продемонстрировать в этом сезоне. Футбол — это не только элитные клубы.