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Вернидуб — о Суперлиге: «„Шериф“ доказал, что футбол — это не только элита»

сегодня, 00:20

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал идею создания Суперлиги.

Суперлига — это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем. Суперлига отдаёт предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты. Я понимаю их интересы, но это противоречит ценностям спорта, что мы смогли продемонстрировать в этом сезоне. Футбол — это не только элитные клубы.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:24
да тут как бы все понятно, переса с аньелли на гильйотину, без вариантов.
если бы они предложили альтернативный европейский формат соревнования со спортивной составляющей, с конкуренцией, с возможностью подниматься выше и падать ниже в зависимости от результата - это было бы одно.
А они тупо пытались создать закрытую песочницу, без спортивной составляющей по сути, и забрать весь профит создаваемого годами рынка себе на карман - это называется воровство, эти крысы должны страдать за такие намерения.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:21
Молдаванам, хотя их и нет в составе, удачи. Но, теперь о них узнали и следующие матчи это покажут. А про Суперлигу поддерживаю высказывания их ГТ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:19
Молодцы Шериф, ничего не скажешь.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 08:09
Шерифу удачи.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:59
Шериф показал пример, дело они поставили в правильном направлении
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:54
Очень правильные слова от человека, дарящего болельщикам, которые раньше и не смели на что-то рассчитывать, радость и надежду.
beefs
beefs
сегодня в 07:52
Рано петь дифирамбы, дождитесь результата...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:37
Вот так нужно играть как Шериф, чтобы все знали что если правильно работать с командой то можно достичь больших успехов. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:19
Ждем очередного сюрприза от Шерифа.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:49
Просто красавчик!....все правильно сказал....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:14
Все правильно
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
сегодня в 06:13
Еще ничего не доказали, в плейоф нужно выходить. Пока лишь возмутители спокойствия
112910415
112910415
сегодня в 05:44
потрясающая история !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:41
Грохнули бы они Интер
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:07
Истину глаголет
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:29
Шериф безусловно молодцы но сделано пока только лишь полдела. Надо постараться взять очки с Интером чтобы гарантировать себе евровесну. Нельзя останавливаться на достигнутом. Это исторический шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Другой такой возможности может и не быть. Вперед Шериф!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:57
Сможет ли Шериф еще пошуметь, скоро узнаем.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:55
Суперлига - это утопия.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:19
Соглашусь. Это развал всего футбола.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
Да Вы просто красавчики !!! Вернидуб создал действительно очень симпатичную команду совсем не из пешеходных миллионеров , которая приносит не только радость своей игрой, но и может быть учебным пособием для российских команд-туристов и их тренерского штаба . А ведь с 1997 играл за «Зенит» Санкт-Петербург, где был капитаном команды. Стал обладателем Кубка России 1998/99, в 1999 году дебютировал в еврокубках.
Окончил Академию имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Вот такие кадры очень хотелось бы увидеть и у нас в стране. Может по старой памяти Газпром пригласит его на место гения Семака ?! Тем не менее хочется пожелать ему дальнейших Успехов с Шерифом , выйти из группового этапа лиги чемпионов и пошуметь ещё своими Победами и самое главное своей красивой игрой радовать всех болельщиков футбола ⚽️ !!! Удачи Вам ребятушки Шерифа !!! Всем Добра !!!
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