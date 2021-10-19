Вернидуб — о Суперлиге: «„Шериф“ доказал, что футбол — это не только элита»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал идею создания Суперлиги.
Суперлига — это глупая идея, я не могу с ней согласиться. Футбол принадлежит всем. Суперлига отдаёт предпочтение клубам, которые и так уже очень богаты. Я понимаю их интересы, но это противоречит ценностям спорта, что мы смогли продемонстрировать в этом сезоне. Футбол — это не только элитные клубы.
Окончил Академию имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Вот такие кадры очень хотелось бы увидеть и у нас в стране. Может по старой памяти Газпром пригласит его на место гения Семака ?! Тем не менее хочется пожелать ему дальнейших Успехов с Шерифом , выйти из группового этапа лиги чемпионов и пошуметь ещё своими Победами и самое главное своей красивой игрой радовать всех болельщиков футбола ⚽️ !!! Удачи Вам ребятушки Шерифа !!! Всем Добра !!!
Окончил Академию имени Лесгафта (Санкт-Петербург). Вот такие кадры очень хотелось бы увидеть и у нас в стране. Может по старой памяти Газпром пригласит его на место гения Семака ?! Тем не менее хочется пожелать ему дальнейших Успехов с Шерифом , выйти из группового этапа лиги чемпионов и пошуметь ещё своими Победами и самое главное своей красивой игрой радовать всех болельщиков футбола ⚽️ !!! Удачи Вам ребятушки Шерифа !!! Всем Добра !!!