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Лебеф рассказал, почему Месси не должен получить «Золотой мяч»

вчера, 23:43
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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф считает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не должен получить «Золотой мяч» в этом году.

В 2000 и 2006 годах Зидан не получил «Золотой мяч», потому что он каждый раз получал красную карточку в те годы. Месси получил красную в финале Суперкубка Испании. Это аналогичная ситуация. Если «Золотой мяч» не отдали Зидану, его не должны отдавать и Месси.

Напомним, что Месси был удалён на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3). Аргентинец ударил сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Главный арбитр встречи Хиль Мансано Хесус не видел эпизод, но показал Месси красную карточку после просмотра VAR.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 12:42
Чел, вара не было, но записи всех матчей все есть. Никто не говорит что он святой, но все профессионалы отмечают как он всем отвечает своей игрой. Если так копать личные стороны всех других "достойных", будет просто мрак, так что давайте без этого.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:28, ред.
зм - это не про футбол, это про маркетинг, и уже очень давно.
Странно что много футбольных, спортивных людей так сильно заморачиваются по поводу этой никчемной "награды".
Per4ick
Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 12:23
ну да а обожание к Месси не ослепляет людей? кто му же подлянки он такие делал не раз в 10 лет а горазде горазде чаще, просто раньше не было вар а он думает что неприкасаемый и позволено все
Сантус
Сантус
сегодня в 10:57
Дадут Месси.Не потому что заслужил,ему просто купят шейхи.)Он теперь их рекламная кукла....)Катар,ЧМ, и все такое...
санек002
санек002
сегодня в 10:09
месси уже не месси,а какой то дзюба!
Gladiatоr
Gladiatоr
сегодня в 09:14, ред.
Ну больше мяч заслужил Лева и Бензема,которые и сейчас забивают и приносят победы,в отличии от месси,1 гол за 2 месяца в ПСЖ...
Imrebellion
Imrebellion ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 07:39
А за ложные показания никто не бьет во дворе?? А вся команда Бильбао по пацански вела себя? "Бей спереди"?)) В футболе?)) Тогда можно и любую нежданку оправдать? Тот эпизод в любом другом матче называется маленькими хитростями или тактическим фолом. Просто хейт к Месси ослепляет людей. Этот человек раз в 10 лет ответил на подлянку соперника тем же.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
Месси просто морально уже устарел.
Медив
Медив
сегодня в 07:18
Никому не давать в этом году. Набивали стату на дровах при поддержке всей команды, а когда надо было тащить клуб в решающий момент - никто нифига не сделал. Мбаппе, Салах, Месси, Бензема, Криш... Отдали бы награду Леве, там хоть они вылетели, когда Лева был травмирован
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:18
Время покажет Кто получит
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:08
Месси в этом году не заслужил, но карточки здесь ни при чём.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:03
За удар по голове сзади , у нас во дворе, пацаны бы Месси в поляну утоптали. Не поцанячье бить в "спину" , бей спереди. Согласен тут с Лебефом.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:31
В этом списке много достойных футболистов кто заслужил эту награду в этом году. Удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:11
Хрень сказал про карточки.... Но ЗМ Лео не должен получить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:22
Месси просто не заслужил
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:17
Месси конечно не претендент. Но карточки тут ни пр чем.
1bear
1bear
сегодня в 02:07
если Золотой мяч получит Месси,я очень удивлюсь и возмущусь...
протон
протон
сегодня в 00:50
А ты кто такой то, чтоб решать?
амурец
амурец
сегодня в 00:38
Причём тут карточка он и без неё не заслужил ЗМ
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:23
Причем тут КК? Просто в этом сезоне Лео не блистал.
allemz
allemz
сегодня в 00:12
Леониду не за что давать ЗМ, это очевидно
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 00:01
У него и без карточки, по-честному(без фанбоев в высших эшелонах футбольной власти) нет шансов на ЗМ.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:57
Л - Логика))) Которой у ноунейма нет
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