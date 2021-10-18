Лебеф рассказал, почему Месси не должен получить «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф считает, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не должен получить «Золотой мяч» в этом году.
В 2000 и 2006 годах Зидан не получил «Золотой мяч», потому что он каждый раз получал красную карточку в те годы. Месси получил красную в финале Суперкубка Испании. Это аналогичная ситуация. Если «Золотой мяч» не отдали Зидану, его не должны отдавать и Месси.
Напомним, что Месси был удалён на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3). Аргентинец ударил сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Главный арбитр встречи Хиль Мансано Хесус не видел эпизод, но показал Месси красную карточку после просмотра VAR.
Странно что много футбольных, спортивных людей так сильно заморачиваются по поводу этой никчемной "награды".
Странно что много футбольных, спортивных людей так сильно заморачиваются по поводу этой никчемной "награды".