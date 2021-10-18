Лебеф рассказал, почему Месси не должен получить «Золотой мяч»

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вчера, 23:43

Бывший футболист сборной Франции считает, что нападающий ПСЖ не должен получить «Золотой мяч» в этом году.

В 2000 и 2006 годах Зидан не получил «Золотой мяч», потому что он каждый раз получал красную карточку в те годы. Месси получил красную в финале Суперкубка Испании. Это аналогичная ситуация. Если «Золотой мяч» не отдали Зидану, его не должны отдавать и Месси.