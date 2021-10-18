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Тренер «Шахтёра»: «Суперлига была несправедливой. Такого не должно быть»

вчера, 20:57

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Зерби прокомментировал идею создания Суперлиги. В апреле этого года, когда итальянский специалист возглавлял «Сассуоло», он отказывался играть против «Милана» из-за создания Суперлиги.

Моё мнение осталось прежним. В футболе бывают сильные и слабые команды, но он принадлежит всем. Есть страны, которые никогда не выиграют чемпионат мира, команды, которые никогда не выиграют Лигу чемпионов. Но прямое лишение права участвовать в этих соревнованиях... Такого не должно быть. На социальном уровне футбол представляет собой нечто большее, чем просто спорт. Суперлига была несправедливой. И я сказал об этом.

Я болею за «Брешию», команду, которая всегда выступает в Серии B. В детстве я мечтал увидеть её в европейских соревнованиях. Люди, которые болеют за эту команду, не должны потерять мечту из-за создания Суперлиги.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:23
согласен , суперлига это хотелка хитросделаных президентов Реала и Барселоны
112910415
112910415
сегодня в 07:44
народ поддержит тренера Шахтёра
ДСА
ДСА
сегодня в 04:52
Он просто не принадлежит к этим суперклубам.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47, ред.
Точно и верно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:44
Всё правильно сказал!
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
В детстве я мечтал увидеть её в европейских соревнованиях.
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Европейские соревнования останутся независимо от создания Суперлиги. Более того, при создании Суперлиги, которая заберёт богачей, у условных "Брешиа" будет гораздо больше шансов попасть на европейские соревнования. Пусть создают Суперлигу и пусть богачи варятся в своём котле, освободив место для тех, кто богачами никогда не станет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Не зря её прихлопнули...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:09
Истину глаголит. Шанс должен быть у каждого. Футболисты живут мечтой чтобы попасть в еврокубки и показать себя на что они способны на фоне грандов футбола. Суперлига лишает их этой возможности. В суперлиге мы бы никогда не увидели такой крутой Шериф который утирает нос Реалу на Бернабеу. Суперлига это скучно. Каждый год смотреть на одних и тех же быстро надоест. Никаких сенсаций там нет и быть не может.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:06
Всё закончилось и не начавшись .
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