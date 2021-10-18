Тренер «Шахтёра»: «Суперлига была несправедливой. Такого не должно быть»

Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал идею создания Суперлиги. В апреле этого года, когда итальянский специалист возглавлял «Сассуоло», он отказывался играть против «Милана» из-за создания Суперлиги.

Моё мнение осталось прежним. В футболе бывают сильные и слабые команды, но он принадлежит всем. Есть страны, которые никогда не выиграют чемпионат мира, команды, которые никогда не выиграют Лигу чемпионов. Но прямое лишение права участвовать в этих соревнованиях... Такого не должно быть. На социальном уровне футбол представляет собой нечто большее, чем просто спорт. Суперлига была несправедливой. И я сказал об этом.

Я болею за «Брешию», команду, которая всегда выступает в Серии B. В детстве я мечтал увидеть её в европейских соревнованиях. Люди, которые болеют за эту команду, не должны потерять мечту из-за создания Суперлиги.