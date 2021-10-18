Модрич: «Не вижу смысла проводить чемпионат мира каждые два года»

Полузащитник «Реала» прокомментировал предложение бывшего главного тренера «Арсенала» , который сейчас работает руководителем глобального развития футбола в ФИФА , проводить чемпионаты мира каждые два года.

Я не вижу смысла проводить чемпионат мира каждые два года. Он особенный, потому что он проводится каждые четыре года. Я бы не хотел, чтобы он проводился каждые два года. Но от игроков мало что зависит. В ФИФА принимают решения, не спрашивая тренеров и игроков.