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Модрич: «Не вижу смысла проводить чемпионат мира каждые два года»

вчера, 20:02

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал предложение бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, который сейчас работает руководителем глобального развития футбола в ФИФА, проводить чемпионаты мира каждые два года.

Я не вижу смысла проводить чемпионат мира каждые два года. Он особенный, потому что он проводится каждые четыре года. Я бы не хотел, чтобы он проводился каждые два года. Но от игроков мало что зависит. В ФИФА принимают решения, не спрашивая тренеров и игроков.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:47, ред.
И это правильно. ЧМ тогда превратится в какой то заурядный турнир.
shur
shur
вчера в 22:00
...Модричу четвёртый десяток, а Венгеру восьмой, хочется побольше ЧМ на своём
веку повидать, дело то житейское.......!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:41
А я очень даже не против!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05, ред.
Глупости. Явно чья-то Венгерская больничная "идея" !)
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