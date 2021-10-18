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Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших игроков в истории футбола»

вчера, 23:05

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано не считает форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду одним из лучших игроков в истории. Агент португальца Жорже Мендеш назвал КриРо лучшим футболистом в мире.

Криштиану Роналду — лучший игрок в истории футбола? Он даже не входит в пятерку лучших. Кто для меня входит в топ-5? Лео Месси, Пеле, Марадона, Йохан Кройф и Роналдо. Это феномены, они на другом уровне.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ olba (раскрыть)
сегодня в 11:54
Ну проблески прежнего месси есть
Жоожбаев жеенбай
Жоожбаев жеенбай
сегодня в 11:10
Кассано сам даже в 5000 лучших игроков вряд ли вошёл. Но в пятерке самых тупых он точно!
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
сегодня в 11:03
Марадонна, Кройф, Зидан, Пеле, Роналду, Месси, Роналдо, Роналдиньо, эти футболисты все и каждый достоин быть в топ-5.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:45
неудачник завистник
barcamilan
barcamilan
сегодня в 10:18
кассано как всегда неадекватен
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:16
Понеслась 10 по кочкам. Так и до Третьей мировой недалеко,как все возбудились от чьего-то личного мнения.
Как в анекдоте про допропорядочного ,ортодоксального еврея,которого(несмотря на всё его благочестие) в жизни преследовали неудачи.Когда его постоянные вопли надоели богу,то тот открыл форточку в небесах и назидательно сказал : "Ну не люблю я тебя...понимаешь? Не люб-лю!"
Gladiatоr
Gladiatоr
сегодня в 10:13
Все рекорды у Рона,у фродо нет шанса догнать Рона не в ЛЧ,не по голам за сборную!
Oplot
Oplot ответ milanetto9 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Месси повыше
Абрамджан
Абрамджан
сегодня в 10:08
Ааааа...ну если Оксана сказала то что тут спорить? Расходимся!!!
vitya valdes
vitya valdes ответ димон 37 (раскрыть)
сегодня в 09:38
Какие у дзюбы рекорды?
димон 37
димон 37 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:31
У дзюбы тоже все рекорды побиты, он че лучший нападающий?
milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:17
я не люблю Роналду если честно ,но если ты ставишь Месси в топ 5 ть то там должен быть и Роналду так как эти игроки на одном уровне находятся.
vitya valdes
vitya valdes ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:13
Одних рекордов у Рона больше чем у многих перечисленных....

Я бы даже сказал вместе взятых!
h8you
h8you
сегодня в 08:59
не ну в топ 5 точно входит
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 08:34
у каждого своего мнение но когда профессионал говорит об этом значит не дружит с головой не дружит
жаль Коссано
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 07:31
Рон в всех клубах всем доказал.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 07:07
Конечно, конечно. Как сегодня помню Кассано, это легенда Реала. Каждый год забивал по сто мячей за клуб, а потом просыпался когда падал со скамейки запасных
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:52
Кассано обиженка)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:08
Сразу видно, что Кассано мощный спец особенно когда он включил в список топ 5 карлика да ещё и назвал первым.
ABir
ABir
сегодня в 06:03
В четверку-то точно входит
112910415
112910415
сегодня в 05:53
это перебор, однако
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:38
Это его личное мнение,а оно у всех разное
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:28
Король Пеле. Замены ему нет
da da da
da da da
сегодня в 05:18
и не поспоришь,я бы даже сказал и в топ 20.
olba
olba ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 01:16
Хет-трик в отборе, красивейший гол Сити! Ну да , бледная тень. )))))
1bear
1bear
сегодня в 00:51
сколько людей-столько и мнений,вот только с Роналду похоже на личную неприязнь
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 00:03
На пару с Леброном.
radone
radone
вчера в 23:57
Ну Кассано в своём стиле
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:56
Все субъективно , для кого то и Дзюба лучший.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:46
А где феномены после 34 были?????
Марадона на коке сидел, пеле и роналдо уже с пузиком были,кройф заядлый курильщик , а месси в 34 бледная тень самого себя
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