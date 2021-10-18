Кассано: «Роналду не входит даже в топ-5 лучших игроков в истории футбола»

Бывший нападающий сборной Италии не считает форварда «Манчестер Юнайтед» одним из лучших игроков в истории. Агент португальца Жорже Мендеш назвал КриРо лучшим футболистом в мире.

Криштиану Роналду — лучший игрок в истории футбола? Он даже не входит в пятерку лучших. Кто для меня входит в топ-5? Лео Месси, Пеле, Марадона, Йохан Кройф и Роналдо. Это феномены, они на другом уровне.