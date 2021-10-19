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Судья Федотов: «Во втором тайме матча в Туле Кукуян свистел в одну сторону»

вчера, 11:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна в матче 11-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит».

По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову желтую карточку, когда он держал за футболку Кангва.

Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить. Странно, что чем ближе к концовке матча, тем больше было свистков в пользу «Зенита». Свистки были в одну сторону — на игроках «Зенита» не давал никакой фол, а когда был фол в обратную сторону — карточку за разговоры получил игрок «Арсенала».

У меня к Кукуяну главный вопрос — кто дал ему эмблему FIFA? В этом матче он играл во что-то свое. Не может человек идеально отработать первый тайм, а во втором устраивать цирк. Но оценка у него 8,3, так как серьезных нарушений не было.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Чего добивается этот Федотов своим оголтелым популизмом? Хорошего места в судейском корпусе? Всё равно же не получит. Языком трепать - не работать.
протон
протон
вчера в 22:05
Интересно, а с какой целью Чемп публикует высказывания человека, которого выгнали из судейского корпуса?
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 15:57
"...У меня к Кукуяну главный вопрос — кто дал ему эмблему FIFA?..."
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Как кто - Дюков!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:40
Федот если Зенит выигрывает то обязательно виноваты судьи и если он проигрывает то опять судьи виноваты ты уж определись кто виноват
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 14:57
Он на вдохе за Арсенал свистел, а на выдохе за зенит, вот так и получалось в одну сторону
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 13:58
да было понятно, что Зенит сольет, ибо отрыв есть, а Ювентус важнее, другой вопрос, федотов говорит про судейство в 1 сторону, но почему-то я уверен, что этот дилетант даже матч толком не смотрел, он в своих глупых обзорах, вечно моменты важные пропускает, а тут чудо, он весь матч наблюдал(уверен, он по одному фолу так целый тайм назвал)
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:42
Есть такой фильм " Хорошо сидим". Там есть такая фраза "Я еду судить" и есть и ответная фраза "Вас будут судить"..... Вот такая практика наказания должна быть в судействе арбитров обслуживающих матчи РПЛ. ФНЛ и др. На такие матчи просто смотреть тошно......
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:26
Похоже , что не досвистел мужичок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:57
Наказать негодяя! 😜
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:50
Фамилия у судьи соответствкющая.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:43
Куку льет на мельницу зенита и не только он , но весь судейский корпус
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:39
Откуда знать Федотову,что с таким вопросом на до обращаться в Цюрих,в УЕФА??? Какие же честные и умные эти БЫВШИЕ,а как вспомнишь их практические деяния...Кукуян подсвистывал культурно,а в конце даже стал симпатизировать "Арсеналу".
alexamit
alexamit
вчера в 12:39, ред.
Самый хитрый из армян-это Паша Кукуян!Самый хитрый из грузин-это Паша армянин!Как это он не отменил гол Кангвы на последних минутах?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:33
Кукуян любимчик федуна.
Futurista
Futurista
вчера в 12:20
Говорят же "Не свисти, денег не будет"...вот и просвистел мимо...
memphis
memphis
вчера в 12:08
Не доработал Кукуян...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:07
Бывает же)) У Кукуяна куку поехала))
Cat01
Cat01
вчера в 12:01
Значит судил по ветру
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:00
Вот и на что теперь Кукуян жить будет?)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:40
Кукуян судил матч исход которого был заранее известен.
beefs
beefs
вчера в 11:38
ничего удивительного нет, но все равно задачу не выполнил...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Это не помогло)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
Вот ведь Негодяи какой...
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