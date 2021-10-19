Судья Федотов: «Во втором тайме матча в Туле Кукуян свистел в одну сторону»

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна в матче 11-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит».

По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову желтую карточку, когда он держал за футболку Кангва.

Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить. Странно, что чем ближе к концовке матча, тем больше было свистков в пользу «Зенита». Свистки были в одну сторону — на игроках «Зенита» не давал никакой фол, а когда был фол в обратную сторону — карточку за разговоры получил игрок «Арсенала».