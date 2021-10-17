«Беспредел». Президент «Урала» — о судействе в матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так?