«Беспредел». Президент «Урала» — о судействе в матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.
Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так?
Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать что ли? Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями. Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя.
Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Урал» — ЦСКА.
Эпизод конечно спорный, но тут скорее нет пенальти чем есть, в отличии от матча с Краснодаром. Но Краснодару вернулся бумеранг, за игры в РПЛ и Кубке, когда им за более явные нарушения не ставили пенальти и не показывали красные!
З.Ы. Ну а так ЦСКА сыграл слабо, хотя после матчей сборных, обычно всегда команды, где много игроков сборных играют не очень, но результат есть! Березуцкий делает, то что умеет лучше всего, играет от обороны! У ЦСКА такой стабильной игры в обороне не было с тех времен, когда закончили братья и Игнашевич...
Эпизод конечно спорный, но тут скорее нет пенальти чем есть, в отличии от матча с Краснодаром. Но Краснодару вернулся бумеранг, за игры в РПЛ и Кубке, когда им за более явные нарушения не ставили пенальти и не показывали красные!
З.Ы. Ну а так ЦСКА сыграл слабо, хотя после матчей сборных, обычно всегда команды, где много игроков сборных играют не очень, но результат есть! Березуцкий делает, то что умеет лучше всего, играет от обороны! У ЦСКА такой стабильной игры в обороне не было с тех времен, когда закончили братья и Игнашевич...