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«Беспредел». Президент «Урала» — о судействе в матче с ЦСКА

вчера, 16:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так?

Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать что ли? Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями. Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Урал» — ЦСКА.

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Все комментарии
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 09:03
Все правильно сказал. Я как болельщик ЦСКА согласен на все 100% Если не рука Зайнутдинова сзади выходил на удар игрок Урала. Болельщики будьте честны с собой. В прошлой игре был пенальти все не хотели соглашаться со штрафным и здесь тоже был. У ЦСКА 3 удара в створ в первом тайме при контроле мяча 70%. Игра ничем не отличается от игр при Гончаренко. Единственная разница-раньше играли правым флангом, теперь левым. И будь нападающий Урал техничнее в следующем моменте выход 1х1 был. Так что такие судейки пусть судят Зениту, а нам нужен рост игроков в честной борьбе, тогда и будет результат как внутри чемпионата, так и за пределами.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:18
Если президент Урала считает свою команду сильнее ЦСКА так и обыграйте ЦСКА в игре без левых пенальти. Вон Эджуке забил классный гол и нет никаких вопросов.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:13
А почему тогда убрали Казарцева на год????
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
вчера в 19:07
2 е игры ЦСКА и 3 очка подаренные им судьями, и 3 очка отобранные у соперников ЦСКА тянут в ЕК 10 четвертых мест подряд в ЕК еще не получены .ЦСКА поднажми для рекорда.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:21
100% пенальти а судья просто струсил значит не место в РПЛ судье
Сп62
Сп62 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:08
Решение неверно. Мяч в штрафную летел парашютом и игрок сто раз мог убрать руку. Поэтому мяч попал в руку защитника по вине последнего. Это пенальти.
Альфи
Альфи ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:46
Или лучше в международный суд в Гааге( можно у Зенита проконсультироваться, у них опыт большой по этой части)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:30
Пусть напишут в СЭК а то
если это не поможет
пусть напишут в Спортлото))))
Будь здрав.
ABir
ABir
вчера в 17:30
Опять спорный не назначенный пенальти
izrafel
izrafel
вчера в 17:19
Подавайте....имеете право...но счет на табло
cska59
cska59
вчера в 17:16
Нервный какой.Попробуйте с игры забить.Слабо.5 мячей за 11 туров забили.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 17:16
Урал играл ужасно, даже в моменте, где мяч попал в руку, это даже не удар был по воротам... До 75 минуты вообще Урал ничего не показал, за весь матч 2-а удара в створ и то не опасные...
Эпизод конечно спорный, но тут скорее нет пенальти чем есть, в отличии от матча с Краснодаром. Но Краснодару вернулся бумеранг, за игры в РПЛ и Кубке, когда им за более явные нарушения не ставили пенальти и не показывали красные!

З.Ы. Ну а так ЦСКА сыграл слабо, хотя после матчей сборных, обычно всегда команды, где много игроков сборных играют не очень, но результат есть! Березуцкий делает, то что умеет лучше всего, играет от обороны! У ЦСКА такой стабильной игры в обороне не было с тех времен, когда закончили братья и Игнашевич...
isamsn
isamsn
вчера в 17:14, ред.
Попадание мяча в руку и игра рукой это разные вещи. И незнающему правил эмоциональному Иванову следует понимать, что прыгать в сторону мяча не нужно, а всего лишь умышленно выставить руку на пути мяча или если мяч попадает в руку на пути в створ ворот. Ни первого ни второго в эпизоде не было. Поэтом и решение согласно правил верное.
112910415
112910415
вчера в 17:07
арбитры опять за своё ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Вообщем Иванов как всегда на эмоциях скажет, что угодно но таких случаев неназчения пенальти случается в каждом туре и не с ЦСКА тем более по правилам тами в матче с быками пенальти не было, судьи рисковать своим рабочим местом не будут тем более есть ещё и ВАР, вот они и Иванову обьяснямют и меньше надо идти на поводу предвзятых комментаторов.
1bear
1bear
вчера в 16:58
такая это игра - всегда будут недовольные,а "судья продажная"
Futurista
Futurista
вчера в 16:57
2 ANATOLY KANDAUROV....
Иногда полезно пересматривать внимательно повторы спорных эпизодов....мяч не попал в голову игрока ЦСКА...он до мяча головой не дотянулся...мяч попал сразу в руку...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:46, ред.
До сих пор не понятно как определяется игра рукой "в естественном положении", скорее всего по выгоде.
Иванов никогда никого не боялся и режет правду матку, иногда даже перегибая палку. Но в данном случае подпишусь под всеми его словами!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:43
Жаль, что президент Урала не читает правила. Совсем не в этом причина не назначения пенальти. Не " в естественном или не в естественном" положении. Это так комментатор из сказал. А на самом деле этот пункт звучит так. Пенальти не назначается. если мяч попадает в руку в результате отскока от другой части тела. В данном случае игры рукой не было. Мяч отскочил в руку от головы Зайнутдинова. Правила хорошо бы читать изредка. Они правила часто меняются, но.....
Futurista
Futurista
вчера в 16:40
Резанул правду-матку...

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:40
Респект, не молчите
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:35
Почему не засчитываются последние очки?
85120(+100) 85270
+50 не дали, потому что я удалил комментарий, а 100 почему?
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