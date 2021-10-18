Греки рассудят «Спартак» и «Лестер»

Стала известна бригада арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Встречу обслужат арбитры из Греции под руководством Анастасиоса Сидиропулоса. Его ассистентами выступят Поликронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый рефери — Аристотелис Диамантопулос. За VAR будут отвечать Яннис Пападопулос и Агелос Эвангелу.
такой футбол нам нравится!
такой футбол нам нравится!
Но, с другой стороны, "лисы" играют в контратакующий футбол, а в матче со Спартаком наверное им придётся владеть мячом. Спартаку же следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего шанса в атаке.
Но, с другой стороны, "лисы" играют в контратакующий футбол, а в матче со Спартаком наверное им придётся владеть мячом. Спартаку же следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего шанса в атаке.