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Греки рассудят «Спартак» и «Лестер»

вчера, 12:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗавтра в 17:30 Не начался

Стала известна бригада арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Встречу обслужат арбитры из Греции под руководством Анастасиоса Сидиропулоса. Его ассистентами выступят Поликронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый рефери — Аристотелис Диамантопулос. За VAR будут отвечать Яннис Пападопулос и Агелос Эвангелу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:29
Хорошего судейства грекам!
санек002
санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:34
ты прав!соболев ваще никакущий!ларссон как найдет на него!боюсь мы с таким нападением можем и проиграть
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:18
...у Лестера с МЮ ,а у Спартака с Динамо концовки игр похожие получились,
такой футбол нам нравится!
112910415
112910415
вчера в 13:07
сыграть достойно !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:41
Надеюсь Жиго с Джикия продолжат забивать,ибо больше просто не кому
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:37
ОТ этих разкюв всего можно ожидать,но по идее, они должны быть более лояльными к "Спартаку,
makkie
makkie
вчера в 12:23
Тяжело будет против Лестера.
Но, с другой стороны, "лисы" играют в контратакующий футбол, а в матче со Спартаком наверное им придётся владеть мячом. Спартаку же следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего шанса в атаке.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:17
Спартаку без разницы.Греки или Турки. Лишь б набрали шесть очков.Господин автор.
Gahi
Gahi
вчера в 12:15
Будем надеяться что Спартак в этот день покажет свою лучшую игру в сезоне. Удачи
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