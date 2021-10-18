Арбитр Федотов: «Карасёв плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

Карасёв полностью провалил это дерби. Ему поют дифирамбы, сглаживают его ошибки – это же Карасёв, он работает в Европе. Но только его отношение к РПЛ просто наплевательское. В Европе он себя двигает, а здесь словно говорит: «Вы сами разбирайтесь, как хотите». Он показал вторую жёлтую за удар локтем в голову Бонуччи, но в дерби, за такое же нарушение Ломовицкому, не показал. Как так можно? Но обо всём по порядку.

На девятой минуте не показал карточку Скопинцеву, который влетел коленом в Ларссона. На 26-й минуте – надо было показывать жёлтую Кофрие, он хватал Скопинцева. На 34-й минуте зачем-то свистнул фол на Джикии, хотя игрок «Спартака» подхватил мяч, был выход три на три – своим свистком атаку «Спартака» он сорвал. Так судья третьего дивизиона не делает!

Отдельно про потасовку – Карасёв включил артиста. Все считают, что он разрулил эпизод. Но вместо того, чтобы сломя голову лететь к месту фола Захаряна на Кофрие, он шёл туда пешком. И он прекрасно знал, что там стоят эмоциональные Джикия и Жиго, но решил, что бежать – это не для него. После стычки было очевидно, что из спартаковцев карточку ещё нужно было показывать Соболеву и Максименко, который почему-то прибежал к месту событий. Куда ты бежишь?!

А в «Динамо» получилось ещё круче: Фомин, имея жёлтую карточку, полез на шею к Джикии. Это что, не вторая жёлтая? Почему Н’жи, у которого тоже была жёлтая, ничего не получил за свою рукопашную против Соболева? Лещук и Игбун тоже заслужили удаления, как и пара человек из тренерского штаба «Спартака». И получаем, что после первого тайма «Динамо» должно было играть против «Спартака» вдевятером! Но все считают Карасёва красавцем, ведь он якобы не стал портить игру. Про правила Сергей в этот момент решил забыть, а ситуацию пришлось разруливать Безбородову.