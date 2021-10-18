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Арбитр Федотов: «Карасёв плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни»

вчера, 22:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

Карасёв полностью провалил это дерби. Ему поют дифирамбы, сглаживают его ошибки – это же Карасёв, он работает в Европе. Но только его отношение к РПЛ просто наплевательское. В Европе он себя двигает, а здесь словно говорит: «Вы сами разбирайтесь, как хотите». Он показал вторую жёлтую за удар локтем в голову Бонуччи, но в дерби, за такое же нарушение Ломовицкому, не показал. Как так можно? Но обо всём по порядку.

На девятой минуте не показал карточку Скопинцеву, который влетел коленом в Ларссона. На 26-й минуте – надо было показывать жёлтую Кофрие, он хватал Скопинцева. На 34-й минуте зачем-то свистнул фол на Джикии, хотя игрок «Спартака» подхватил мяч, был выход три на три – своим свистком атаку «Спартака» он сорвал. Так судья третьего дивизиона не делает!

Отдельно про потасовку – Карасёв включил артиста. Все считают, что он разрулил эпизод. Но вместо того, чтобы сломя голову лететь к месту фола Захаряна на Кофрие, он шёл туда пешком. И он прекрасно знал, что там стоят эмоциональные Джикия и Жиго, но решил, что бежать – это не для него. После стычки было очевидно, что из спартаковцев карточку ещё нужно было показывать Соболеву и Максименко, который почему-то прибежал к месту событий. Куда ты бежишь?!

А в «Динамо» получилось ещё круче: Фомин, имея жёлтую карточку, полез на шею к Джикии. Это что, не вторая жёлтая? Почему Н’жи, у которого тоже была жёлтая, ничего не получил за свою рукопашную против Соболева? Лещук и Игбун тоже заслужили удаления, как и пара человек из тренерского штаба «Спартака». И получаем, что после первого тайма «Динамо» должно было играть против «Спартака» вдевятером! Но все считают Карасёва красавцем, ведь он якобы не стал портить игру. Про правила Сергей в этот момент решил забыть, а ситуацию пришлось разруливать Безбородову.

Во втором тайме карточку заслужил Соболев – он в падении попал Евгеньеву по голове. Плюс Ломовицкий локтем въехал сопернику на 88-й минуте – это тоже должна была быть карточка. Карасёв плевал на матчи РПЛ с высокой колокольни, ведь ему за такие ошибки ничего не сделают. Его оценка – 8,0, это если считать по карточкам. А если приписывать сюда и удаления – то оценки просто нет. Полный провал.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:18
Элементарная человеческая зависть.
Mi6
Mi6
сегодня в 12:09, ред.
Хорошо анализирует! Карасёв должен был удалить всех футболистов, потом свою бригаду и как финал - показать себе красную и сбежать с поля!
trimetil
trimetil
сегодня в 11:21
И это говорит бывший арбитр. который неоднократно путал игроков, когда показывал им карточки
Союзник противников
Союзник противников ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 10:11
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 08:38
    по букве закона мож и надо было удалять ,но карась принял правильную позицию это все таки дерби во втором тайме все было спокойно
    mat73
    mat73
    сегодня в 07:36
    Наглядный пример - "В чужом глазу соринку замечает, в своем бревна не видит"
    4g5xrs5xpjmc
    4g5xrs5xpjmc
    сегодня в 07:14
    Пускай лучше почитает про свои 6 отвратительных ошибок, за что он больше ни когда не будет судить .....нашел тут поучитель. И правда , зависть!
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 06:47
    Только в нашем футболе арбитры могут открыто через СМИ поливать грязью коллег по цеху. Напрашивается вывод, что РПЛ - это одна большая помойка, которая вызывает только отторжение бесконечными скандалами и разборками
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:20, ред.
    Это зависть.
    bratskij
    bratskij
    сегодня в 06:16
    Арбитр Федотов покойся уже с миром.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:08
    Дома и так сойдёт.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 06:01
    Всегда знал, что зависть это зло.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:53
    Короче...все Динамо надо было удалять...и технарь им впаять...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:37
    Странный он какой-то, этот Федотов. Бедная печень, сколько желчи вырабатывать приходится.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:19, ред.
    Достаточно вспомнить ЧМ 1982г., когда вратарь сб., ФРГ Шумахер, на полном ходу, умышленно, влетел в игрока сб., Франции Батистона, причинив ему сотрясение мозга и выбив два зуба. Никакого наказания, тогда не последовало. А вы говорите Карасёв.
    ABir
    ABir
    вчера в 23:19
    Зависть - плоХое чувство
    морозз
    морозз
    вчера в 23:13
    В образе пустобрёха …Федотов смотрится гораздо лучше чем в образе арбитра!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:08
    Скопинцева пожалел, конечно, фол был кошмарный
    lexatver
    lexatver
    вчера в 23:00
    Отлично отработал карась
    Capral
    Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 22:52
    А разве он неправ?
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 22:50
    Тот редкий случай, когда Федотов прав.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:48
    Благодаря уравновешенному поведению и судейству Карасева эмоциональное дерби не скатилось в череду грубостей, удалений и потасовок. Ну а если по мнению Федотова - не плевать на РПЛ - быть самым заметным лицом матча или получать выгоду за предвзятое судейство, то да, Карасеву на РПЛ действительно плевать, он просто работает на футбольном матче.
    протон
    протон
    вчера в 22:48
    Надо было по 4 человека удалять, чтобы удовлетворить Федотова. А, нет, постойте! Тогда бы он написал, что судья поломал игру!;)
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:48
    Короче Карасев должен был удалить всех
    протон
    протон
    вчера в 22:47
    Не идеальный матч Карасёва, но в целом отсудил ровно, ни одна команда не имеет претензий. У Фетодова просто зависть...
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 22:47
    Ждём ответов от Караса.)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:46
    Федотов просто в очередной раз решил напомнить о себе. Завидует Карасеву - однозначно.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:45
    А удалил бы кого нибудь , то тоже писали бы за что ???....И опять склоняли по всем параграфам
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:42
    Я понял одно :Федотов и Карасёв из разных судейских группировок.
    Кто помнит анекдот : "Лейтенант,а Вы почему не смеётесь? Я ,товарищ генерал,не из вашей дивизии!".
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 22:41
    Если честно, то при просмотре матча удивлялся, что Карась слишком много прощает игрокам. Там можно было смело по паре человек удалять при стычке с обеих команд, но он видно не хотел портить игру. Палка о двух концах, а критиковать будут в любом случае.
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