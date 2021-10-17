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Созин: «Для чего судьи помогают ЦСКА? Они же не претендуют на 1-е место»

вчера, 17:19
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о судействе в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и ЦСКА.

Я уверен, что на ВАР сидит Безбородов. Он это [момент с попаданием в руку игроку ЦСКА] смотрел несколько минут, а потом Любимов смотрел. Если два профессиональных арбитра смотрели, ВАР вмешался, и приняли такое решение... Они понимали, что если это будет ошибка, то их заклюют после того, что произошло в матче ЦСКА — «Краснодар».

Судьи помогают ЦСКА? Вы хотите сделать из этого вывод, что ЦСКА будет чемпионом? Не будет. Мне больше интересно, для чего судьи помогают ЦСКА? Они не претендуют на первое место, не вылетают. Ну будет ЦСКА пятым, а не шестым — что это изменит?

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Все комментарии
blitz
blitz ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 08:15
Если только после Спартака, ждём когда его расформируют.
blitz
blitz ответ Absinthe2 (раскрыть)
сегодня в 08:14
"Жалко" Ростову судьи не подсуживают, так и в ФНЛ можно вылететь.
морозз
морозз
вчера в 20:58
ЦСКА расформировать и отправить в третью лигу чукотского чемпионата!
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 19:16
Судьи всегда подсуживали Цска в РПЛ. Именно так и стал Слуцкий называться тренером. Правда, в Европе за неимением наших судей заслуги коней ограничивались лишь постоянным последним местом в группе и недосягаемым рекордом Акинфеева.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:13
Созин:"Судьи должны помогать той команде которая претендует на чемпионство"
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:08
Я думаю,чтобы досадить никчемному Созину,иного придумать просто не могу.Недалёкие и несведущие посетители соккера,из числа "есть не могущих при упоминании ЦСКА",считают,что у Гинера опять завелись деньги.Они не знают,что у Гинера пока и клуба нет.
112910415
112910415
вчера в 18:46
на 2 претендует
Aris
Aris
вчера в 18:13
Деньги! Коттеджи на Кипре нужно оплачивать!
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 18:08
Как это не претендуют, в 3 очках от лидера. Не претендуют говорит они. Смешной Созин.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:03
почему ЦСКА не претендует они всего то в трёх очках от лидера, а скоро и перегонят их но я уверен чемпионом будет Краснодар или Динамо
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:00
У некоторых я прямо смотрю подгорает и они несостоятельность своих клубов перекидывают на набравший ход ЦСКА.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:58
У защитника было явное намерение сыграть головой и после незначительного контакта мяч от головы угодил в руку. Какие основания для пенальти? Если в предыдущей игре была ошибка судьи при игре рукой Дивеева, то тут всё нормально, игры рукой не было.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:56
Раз два судьи просматривая эпизод под микроскопом приняли такое решение, при этом в предыдущем матче был резонанс с неназначением пенальти( обоснованный) , то значит действительно были основания не назначать пенальти в игре с Уралом.
Альфи
Альфи ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:49
Для разнообразия помогают, не все время же помогать Зениту или Сочи или паровозам со спартаком
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:48
Странный гражданин автор. Если Безбородов дал сигнал Любимову, значит он был уверен, что судья ошибся. т.е. нужно назначить пенальти. Судья посмотрел и понял. что игры рукой не было, мяч случайно отскочил от головы и попал в руку. В таких случаях пенальти не назначают. В этом сезоне такие случаи уже были.
7h4vj7t8g66h
7h4vj7t8g66h
вчера в 17:44
думаю что попасть в комнату ВАР для наших судей... это как суперприз в игре.
Сп62
Сп62
вчера в 17:39
Армейцев тащат уже по привычке. Помнят ещё Гинера.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:38
9 августа 2021 года
Созин: ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Клуб деградирует семимильными шагами.
А сегодня задаётся вопросом "Для чего судьи помогают ЦСКА?"
cska59
cska59
вчера в 17:37
Одно слово ЧЛЕН (по этике ).
berda2003
berda2003
вчера в 17:36
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:29
    Армейцев тащут, так они еще и без еврокубков
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:24
    Рукой он не играл! 😜
    isamsn
    isamsn
    вчера в 17:24
    Претендентов много. Весна покажет...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:21
    Да шо там случилось??? Зенит же всё равно остаётся Чемпионом. )))
    Накир
    Накир
    вчера в 17:21
    Посмотрим на решение в верхах...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:20
    Раз так, изгнать их пожизненно.
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