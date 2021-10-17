Созин: «Для чего судьи помогают ЦСКА? Они же не претендуют на 1-е место»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о судействе в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и ЦСКА .

Я уверен, что на ВАР сидит Безбородов. Он это [момент с попаданием в руку игроку ЦСКА ] смотрел несколько минут, а потом Любимов смотрел. Если два профессиональных арбитра смотрели, ВАР вмешался, и приняли такое решение... Они понимали, что если это будет ошибка, то их заклюют после того, что произошло в матче ЦСКА — «Краснодар».