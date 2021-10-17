Созин: «Для чего судьи помогают ЦСКА? Они же не претендуют на 1-е место»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о судействе в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и ЦСКА.
Я уверен, что на ВАР сидит Безбородов. Он это [момент с попаданием в руку игроку ЦСКА] смотрел несколько минут, а потом Любимов смотрел. Если два профессиональных арбитра смотрели, ВАР вмешался, и приняли такое решение... Они понимали, что если это будет ошибка, то их заклюют после того, что произошло в матче ЦСКА — «Краснодар».
Судьи помогают ЦСКА? Вы хотите сделать из этого вывод, что ЦСКА будет чемпионом? Не будет. Мне больше интересно, для чего судьи помогают ЦСКА? Они не претендуют на первое место, не вылетают. Ну будет ЦСКА пятым, а не шестым — что это изменит?
Созин: ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Клуб деградирует семимильными шагами.
А сегодня задаётся вопросом "Для чего судьи помогают ЦСКА?"
Созин: ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Клуб деградирует семимильными шагами.
А сегодня задаётся вопросом "Для чего судьи помогают ЦСКА?"