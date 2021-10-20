У Месси 123 гола в Лиге чемпионов. Только Роналду забил больше

ПСЖ обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дублем в составе парижской команды отметился форвард Лионель Месси. В его активе 3 гола в 3 играх за ПСЖ в турнире.
В общей сложности на счету Месси теперь 123 гола в ЛЧ. Больше забил лишь Криштиану Роналду – 136.
Также недавно Месси отметился солидным достижением в составе сборной Аргентины.
Другое дело, что Дайвер и до 50 лет сможет пенальти шлёпать..
Короче, будет интересно...
Другое дело, что Дайвер и до 50 лет сможет пенальти шлёпать..
Короче, будет интересно...
Каждый раз, когда кто то из них забьёт, обязательно появится какой-нибудь "рекорд" или уникальное достижение
Каждый раз, когда кто то из них забьёт, обязательно появится какой-нибудь "рекорд" или уникальное достижение