У Месси 123 гола в Лиге чемпионов. Только Роналду забил больше

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сегодня, 00:10

ПСЖ обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дублем в составе парижской команды отметился форвард . В его активе 3 гола в 3 играх за ПСЖ в турнире.

В общей сложности на счету Месси теперь 123 гола в ЛЧ . Больше забил лишь – 136.

Также недавно Месси отметился солидным достижением в составе сборной Аргентины.