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У Месси 123 гола в Лиге чемпионов. Только Роналду забил больше

сегодня, 00:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

ПСЖ обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дублем в составе парижской команды отметился форвард Лионель Месси. В его активе 3 гола в 3 играх за ПСЖ в турнире.

В общей сложности на счету Месси теперь 123 гола в ЛЧ. Больше забил лишь Криштиану Роналду – 136.

Также недавно Месси отметился солидным достижением в составе сборной Аргентины.

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Все комментарии
Абрамджан
Абрамджан
сегодня в 13:13
Если Мбаппе уйдет то меся и одного не забьет больше,жалкий замыкатель по пустым воротам)
112910415
112910415
сегодня в 09:49
бесконечная история
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:29
Месси его обгонит тут и к бабке не ходи Рон уже не тот да и ему ещё сезон другой, а аргентинец ещё лет пять попылит ну 4 точно
Elliada
Elliada
сегодня в 08:02
Месси моложе на 2,5 года. Перегонит
ОПС
ОПС
сегодня в 07:48
Голы - это всегда хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:26
Мбаппе не дал сократить отставание. В итоге ни себе, ни людям.
1bear
1bear
сегодня в 02:01
второй пенальти мог бы забить,но афро-француз не дал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:22
Интересно кто же победит!?
протон
протон
сегодня в 00:53
259 голов на двоих только в Лиге Чемпионов. Просто какие-то космические цифры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:42
А ведь у него ещё есть два с половиной года по сравнению с возрастом Роналду. Если уйдут на пенсию в одинаковом возрасте, цифры будут примерно равные.
Другое дело, что Дайвер и до 50 лет сможет пенальти шлёпать..
Короче, будет интересно...
drug01
drug01
сегодня в 00:23
Месси отрабатывает свои деньги
Cat01
Cat01
сегодня в 00:21
Оба молодцы играют хорошо
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 00:16
Походу этот спор не скоро закончится))
Каждый раз, когда кто то из них забьёт, обязательно появится какой-нибудь "рекорд" или уникальное достижение
LOpp
LOpp
сегодня в 00:14
Началась неделя по мерке писюнами между Месси и Роналду
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